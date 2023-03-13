Росія погодилася на продовження "зернової угоди": на яких умовах

Росія погодилася продовжити термії дії "зернової угоди" після 18 березня. Щоправда, "тільки на 60 днів".

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Про це заявив представник російського МЗС після завершення переговорів з ООН у Женеві, - повідомляють російські ЗМІ.

Подальша позиція, за словами російського представника, буде залежати від "реального прогресу у нормалізації російського сільськогосподарського експорту".

Раніше видання Reuters прогнозувало, що Москва погодиться на продовження "зернової угоди" тільки за умови, що будуть зняті обмеження, які зачіпають російський експорт.

Нагадаємо, "зернова угода" була підписана 22 липня 2022 року у Стамбулі за посередництва Туреччини й ООН. 17 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії збігає уже 18 березня цього року.

Україна наполягала на безстроковому подовженні "зернової угоди". Щонайменше зернова ініціатива має бути продовжена на чотири місяці, - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.