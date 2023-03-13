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Агро
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Продовження "зернової угоди" лише на 60 днів суперечить домовленостям - Кубраков

зерно, зернова угода, зерновий коридор
Фото: Pixabay

В Україні не погоджуються з ініціативою Росії щодо продовження "зернової угоди" лише на 60 днів. Така позиція РФ суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН. 

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Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Кубраков наголосив, що мінімальний термін продовження "зернової угоди" становить 120 днів. Це прописано у початкових домовленостях, затверджених посередниками.

"Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи", - резюмував Кубраков.

Нагадаємо, за підсумками переговорів з ООН у Женеві російська сторона заявила, що готова продовжити термії дії "зернової угоди" після 18 березня. Щоправда, "тільки на 60 днів".

Раніше Україна наполягала на безстроковому подовженні "зернової угоди". Щонайменше зернова ініціатива має бути продовжена на чотири місяці, - заявляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак.