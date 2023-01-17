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Экспорт агропродукции "зерновым коридором" сокращается четвертую неделю подряд
Украинские экспортеры за 24-ю неделю работы “зернового коридора” (9-15 января) отправили из морских портов 491 тыс. т агропромышленной продукции, что на 20% меньше отгрузок неделей ранее.
Об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).
Аналитики УКАБ отмечают, что количество кораблей, загруженных за эту неделю, составило 19, что на 3 единицы больше предыдущей недели.
Такой объем отгрузок в 2,4 раза меньше по сравнению с максимальным недельным показателем. Такая тенденция не способствует быстрому вывозу остатков продукции, которые остаются в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Наибольшие объемы экспорта в течение 24 недели работы "зернового коридора" составляли:
- кукуруза (43% экспорта за этот период);
- пшеница (20%);
- жмых подсолнечный (12%).
Всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 по 15 января 2023 удалось экспортировать 17,4 млн т продукции АПК.
Напомним, что в Босфоре растет очередь с судов, ожидающих инспекцию из-за того, что российская делегация продолжает тормозить проверку загруженных зерном судов. За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч.