Экспорт агропродукции "зерновым коридором" сокращается четвертую неделю подряд

Украинские экспортеры за 24-ю неделю работы “зернового коридора” (9-15 января) отправили из морских портов 491 тыс. т агропромышленной продукции, что на 20% меньше отгрузок неделей ранее.

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Об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Аналитики УКАБ отмечают, что количество кораблей, загруженных за эту неделю, составило 19, что на 3 единицы больше предыдущей недели.

Такой объем отгрузок в 2,4 раза меньше по сравнению с максимальным недельным показателем. Такая тенденция не способствует быстрому вывозу остатков продукции, которые остаются в Украине.

Наибольшие объемы экспорта в течение 24 недели работы "зернового коридора" составляли:

кукуруза (43% экспорта за этот период);

пшеница (20%);

жмых подсолнечный (12%).

Всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 по 15 января 2023 удалось экспортировать 17,4 млн т продукции АПК.

Напомним, что в Босфоре растет очередь с судов, ожидающих инспекцию из-за того, что российская делегация продолжает тормозить проверку загруженных зерном судов. За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч.