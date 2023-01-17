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Експорт агропродукції "зерновим коридором" скорочується четвертий тиждень поспіль
Українські експортери за 24-ий тиждень роботи зернового коридору (9-15 січня) відправили з морських портів 491 тис. т агропромислової продукції, що на 20% менше відвантажень тижнем раніше.
Про це повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).
Аналітики УКАБ зазначають, що кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила 19, що на 3 одиниці більше попереднього тижня.
Такий обсяг відвантажень в 2,4 рази менший в порівнянні з максимальним тижневим показником. Така тенденція не сприяє швидкому вивезенню залишків продукції, що залишаються в Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Найбільші обсяги експорту протягом 24-го тижня роботи "зернового коридору" становили:
- кукурудза (43% експорту за цей період);
- пшениця (20%);
- макуха соняшникова (12%).
Всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 15 січня 2023 року вдалося експортувати 17,4 млн т продукції АПК.
Нагадаємо, що в Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію через те, що російська делегація продовжує гальмувати перевірку завантажених зерном суден. За добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч.