У Кремлі заявили про черговий "жест доброї волі"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що продовження "зернової угоди" на 60 днів - це "жест доброї волі" з боку Росії. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Також Пєсков заявив, мовляв, сподівається, що частину угоди щодо російського експорту буде виконано.

Тим часом, в ООН повідомили, що консультації щодо продовження "зернової угоди" тривають. Про це пише AFP.

"Організація Об'єднаних Націй зробить усе можливе, щоб зберегти цілісність угоди та забезпечити її безперервність. Консультації... з усіма сторонами і на різних рівнях тривають", - запевнив представник Управління ООН з координації гуманітарної допомоги Єнс Лаерке.

Лаерке додав, що "зернова угода" добре впливає на світові ціни на продовольство, знижуючи їх. За його словами, домовленість дозволяє експортувати продовольство "у потрібні місця".

Так, за підрахунками ООН, у рамках "зернової угоди" на світові ринки було експортовано майже 24,3 мільйона тонн агропродукції.

Нагадаємо, напередодні Росія погодилася продовжити термії дії "зернової угоди" тільки на 60 днів. Українська сторона заявила, що це суперечить ухваленим раніше домовленостям. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що мінімальний термін продовження "зернової угоди" становить 120 днів.

"Зернова угода" була підписана 22 липня 2022 року у Стамбулі за посередництва Туреччини й ООН. 17 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії збігає уже 18 березня цього року.