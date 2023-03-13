Дагган Фланакін, голова політичного відділу "Комітету за конструктивне завтра" (CFACT) у статті для International Business Times заявив про проведення масштабної кампанії дезінформації проти GNT Group, яка відбувається на замовлення Argentem Creek Partners (ACP) в Україні та закордоном.

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За словами Фланакіна, ця кампанія з дезінформації є частиною зусиль хедж-фонду Argentem Creek Partners, спрямованих на захоплення активів українського холдингу GNT Group, а саме – одеського зернового терміналу, який відвантажує українську агропродукцію по "Зерновій угоді" з серпня 2022 року.

Він зазначає, що в 2021-2022 роках Україна продовжувала займати 7 місце в світі за обсягами виробництва пшениці. Тому проблеми українського аграрного сектору мають глобальний вплив на світову продовольчу безпеку та можуть призвести до довгострокових негативних наслідків.

При цьому Дагган Фланакін зауважує, що загрозою для "Зернової угоди", якої вдалося досягти завдяки зусиллям України та всієї світової спільноти в особі ООН, виявилася не тільки Росія, а й агресивні кредитори Argentem Creek Partners.

Все через те, що ACP своїми діями можуть повністю зупинити роботу українського холдингу GNT Group, який є одним з 10 найбільших експортерів України, і який сьогодні відвантажує зерно по "Зерновому коридору".

За словами Фланакіна, ACP відкидала пропозиції українського бізнеса, спрямовані на реструктуризацію заборгованості за кредитом та на відновлення роботи в непрості часи під час війни.

Натомість, вказує голова політичного відділу CFACT, ACP проводила ретельну підготовку до ворожого поглинання активів GNT Group:

Восени 2022 року ACP проводили у Відні (Австрія) переговори з представниками української політики та бізнесу щодо підтримки їх зусиль над захопленням зернового терміналу GNT Group.

Реалізації планів атаки на активи GNTGroup допомагає адвокатська фірма Hillmont Partners.



Валентин Засуха, представник Hillmont Partners, є чоловіком Катерини Засухи – власниці українського видання "Борг Експерт", яке підтримує лінію Argentem у конфлікті з GNTGroup.



Підбиваючи підсумки, Дагган Фланакін зазначає, що кампанія з дезінформації, яка ведеться в українських та міжнародних ЗМІ, не лише допомагає кредиторам здійснити вороже поглинання активів GNT Group, а й дискредитує "Зернову угоду" в очах міжнародної спільноти, що може призвести до зриву цієї Угоди.