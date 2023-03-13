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CFACT обвинили Argentem Creek Partners в создании угрозы для "Зернового соглашения"
Дагган Фланакин, глава политического отдела "Комитета за конструктивное завтра" ( CFACT ) в статье для International Business Times заявил о проведении масштабной кампании дезинформации против GNT Group, которая проходит по заказу Argentem Creek Partners (ACP) в Украине и за рубежом.
По словам Фланакина, эта кампания по дезинформации является частью усилий хедж-фонда Argentem Creek Partners , направленных на захват активов украинского холдинга GNT Group, а именно – одесского зернового терминала, отгружающего украинскую агропродукцию по "Зерновому соглашению" с августа 2022 года.
Он отмечает, что в 2021-2022 годах Украина продолжала занимать 7-е место в мире по объемам производства пшеницы. Поэтому проблемы украинского аграрного сектора оказывают глобальное влияние на мировую продовольственную безопасность и могут привести к долгосрочным негативным последствиям.
При этом Дагган Фланакин отмечает, что угрозой для "Зернового соглашения", которого удалось достичь благодаря усилиям Украины и всего мирового сообщества в лице ООН, оказалась не только Россия, но и агрессивные кредиторы Argentem Creek Partners.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Все потому, что ACP своими действиями могут полностью остановить работу украинского холдинга GNT Group , который является одним из 10 крупнейших экспортеров Украины, и сегодня отгружает зерно по "Зерновому коридору".
По словам Фланакина, ACP отвергала предложения украинского бизнеса, направленные на реструктуризацию задолженности по кредиту и возобновление работы в непростые времена во время войны.
В свою очередь, указывает председатель политического отдела CFACT, ACP проводила тщательную подготовку к враждебному поглощению активов GNT Group :
- Осенью 2022 года ACP проводили в Вене (Австрия) переговоры с представителями украинской политики и бизнеса по поддержке их усилий по захвату зернового терминала GNT Group.
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Реализации планов атаки на активы GNT Group помогает адвокатская фирма Hillmont Partners.
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Валентин Засуха, представитель Hillmont Partners, является мужем Екатерины Засухи – владелицы украинского издания "Борг Эксперт", поддерживающего линию Argentem в конфликте с GNTGroup.
Подводя итоги, Дагган Фланакин отмечает, что ведущаяся в украинских и международных СМИ кампания по дезинформации не только помогает кредиторам осуществить враждебное поглощение активов GNT Group, но и дискредитирует "Зерновое соглашение" в глазах международного сообщества, что может привести к срыву этого Соглашения. .