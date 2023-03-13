Дагган Фланакин, глава политического отдела "Комитета за конструктивное завтра" ( CFACT ) в статье для International Business Times заявил о проведении масштабной кампании дезинформации против GNT Group, которая проходит по заказу Argentem Creek Partners (ACP) в Украине и за рубежом.

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По словам Фланакина, эта кампания по дезинформации является частью усилий хедж-фонда Argentem Creek Partners , направленных на захват активов украинского холдинга GNT Group, а именно – одесского зернового терминала, отгружающего украинскую агропродукцию по "Зерновому соглашению" с августа 2022 года.

Он отмечает, что в 2021-2022 годах Украина продолжала занимать 7-е место в мире по объемам производства пшеницы. Поэтому проблемы украинского аграрного сектора оказывают глобальное влияние на мировую продовольственную безопасность и могут привести к долгосрочным негативным последствиям.

При этом Дагган Фланакин отмечает, что угрозой для "Зернового соглашения", которого удалось достичь благодаря усилиям Украины и всего мирового сообщества в лице ООН, оказалась не только Россия, но и агрессивные кредиторы Argentem Creek Partners.

Все потому, что ACP своими действиями могут полностью остановить работу украинского холдинга GNT Group , который является одним из 10 крупнейших экспортеров Украины, и сегодня отгружает зерно по "Зерновому коридору".

По словам Фланакина, ACP отвергала предложения украинского бизнеса, направленные на реструктуризацию задолженности по кредиту и возобновление работы в непростые времена во время войны.

В свою очередь, указывает председатель политического отдела CFACT, ACP проводила тщательную подготовку к враждебному поглощению активов GNT Group :

Осенью 2022 года ACP проводили в Вене (Австрия) переговоры с представителями украинской политики и бизнеса по поддержке их усилий по захвату зернового терминала GNT Group.

Реализации планов атаки на активы GNT Group помогает адвокатская фирма Hillmont Partners.



Валентин Засуха, представитель Hillmont Partners, является мужем Екатерины Засухи – владелицы украинского издания "Борг Эксперт", поддерживающего линию Argentem в конфликте с GNTGroup.



Подводя итоги, Дагган Фланакин отмечает, что ведущаяся в украинских и международных СМИ кампания по дезинформации не только помогает кредиторам осуществить враждебное поглощение активов GNT Group, но и дискредитирует "Зерновое соглашение" в глазах международного сообщества, что может привести к срыву этого Соглашения. .