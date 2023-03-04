Украине нужен "Рамштайн" по разминированию территорий - Минэкономики

Ввиду масштабов минного загрязнения территорий Украины она нуждается в создании механизма координации международных усилий по разминированию по примеру координации военной помощи в формате "Рамштайн".

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Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с депутатом парламента Канады Хизер Макферсон, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Стороны обсудили вопросы страхования военных рисков для иностранных компаний, готовых принять участие в быстром восстановлении Украины, в частности, для канадского бизнеса.

Свириденко отметила, что это направление Украина уже прорабатывает с США и Европейским союзом, а также отметила важность внедрения механизмов страхования инвестиций в контексте необходимости восстановления и оживления национальной экономики, которая за прошлый год упала на 30,4%.

Еще одной важной темой обсуждения было разминирование территории Украины. Первый вице-премьер обратила внимание, что, учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование продлится 70 лет.

Поэтому, по ее словам, для решения проблемы в кратчайшие сроки нужна мощная поддержка международных партнеров – финансовая, технологическая, организационная. По ее мнению, для синхронизации и координации усилий по разминированию территорий необходимо создать аналог оборонного "Рамштайна".

Также в ходе встречи обсуждались вопросы возвращения украинцев, вынужденных выехать за границу из-за войны, и поддержки, которую готово предоставить им украинское правительство, программы для восстановления разрушенного во время войны жилья и инфраструктуры, продовольственной безопасности и роли Украины как одного из ключевых поставщиков продовольствия на мировом рынке.

Отметим, что в феврале Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию, которую возглавила именно Свириденко. Также в правительстве анонсировали создание центра гуманитарного разминирования, который также должен будет работать как аналитический центр.

Накануне первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что указанная группа утвердила план гуманитарного разминирования сельхозземель на оккупированных территориях Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. По словам чиновника, 30-40% этих территорий, по предварительным расчетам, можно будет очистить и засеять.