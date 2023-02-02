ЕС запустит в Украине программу разминирования на 25 млн евро

Европейский Союз запустит программу гуманитарного разминирования деоккупированных территорий Украины на 25 млн евро.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на встрече с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем в Киеве 2 февраля.

"ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на 25 млн евро. Это важный компонент нашего восстановления, который позволит возвращать нормальную жизнь в деоккупированные от российских террористов громады", - отметил он.

Шмигаль также поблагодарил ЕС и Жозепа Борреля за увеличение бюджета Европейского фонда мира на 2 млрд евро и за тренировочную миссию для украинских военных на территории ЕС. Отмечается, что Украина рассчитывает на расширение такой миссии.

Кроме того, премьер призвал и дальше усиливать санкционное давление на Россию.

"Мы призываем наших европейских партнеров уже в ближайшее время ввести 10-й пакет санкций против России и включить туда ограничения против ядерной отрасли РФ и государственной компании "Росатом". Это будет правильное решение в ситуации, когда российские войска превратили Запорожскую АЭС в военную базу и угрожают безопасности всей Европы", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль ранее заявлял, что Российская Федерация своим вторжением создала в Украине самое большое минное поле в мире. Площадь минирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводятся работы по разминированию.