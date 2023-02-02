ЄС запустить в Україні програму розмінування на 25 млн євро

Європейський Союз запустить програму гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 25 млн євро.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем у Києві 2 лютого.

"ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дозволить повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади", - зазначив він.

Шмигаль також подякував ЄС та Жозепу Боррелю за збільшення бюджету Європейського фонду миру на 2 млрд євро та за тренувальну місію для українських військових на території ЄС. Зазначається, що Україна розраховує на розширення такої місії.

Крім того, прем'єр закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію.

"Ми закликаємо наших європейських партнерів уже найближчим часом запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії та включити туди обмеження проти ядерної галузі РФ і державної компанії "Росатом". Це буде правильне рішення в ситуації, коли російські війська перетворили Запорізьку АЕС на військову базу та загрожують безпеці всієї Європи", — наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що Російська Федерація своїм вторгненням спричинила створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.