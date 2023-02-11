В Украине создадут центр гуманитарного разминирования: какие функции будет выполнять

В Украине появится центр гуманитарного разминирования, выполняющий функции аналитического центра. Новое учреждение также будет заниматься обобщением информации о потребностях разминирования.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подробно этот вопрос и обязанности будущего центра глава правительства обсудил 11 февраля на совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС.

"Украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также позволит привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования", - отметил Шмыгаль.

Из-за развязанной Россией войны Украина на сегодняшний день является одной из наиболее засоренной минами и снарядами страной в мире. Площадь заминирования составляет 250 тысяч квадратных километров.

В алгоритме восстановления деоккупированных территорий разминирование — на первом месте. В то же время, часто гибнут спасатели, которые непрерывно проводят разминирование территорий, рискуя жизнью. Кроме того, в освобожденных регионах люди время от времени попадают на мины.

Напомним, ранее Европейский Союз решил запустить программу гуманитарного разминирования деоккупированных территорий Украины на 25 млн евро.