В Україні створять центр гуманітарного розмінування: які функції буде виконувати

В Україні з'явиться центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру. Нова установа також займатиметься узагальненням інформації щодо потреб розмінування.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Детально це питання та обов’язки майбутнього центру очільник уряду обговорив 11 лютого на нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС.

"Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", — зауважив Шмигаль.

Через розв'язану Росією війну Україна на сьогодні є однією з найбільш засмічених мінами й снарядами країн у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів.

В алгоритмі відновлення деокупованих територій саме розмінування — на першому місці. Водночас часто гинуть рятувальники, які безупинно проводять розмінування територій, ризикуючи життям. Крім того, в звільнених регіонах люди час від часу потрапляють на міни.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз вирішив запустити програму гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 25 млн євро.