Україні потрібен "Рамштайн" з розмінування територій - Мінекономіки

Зважаючи на масштаби мінного забруднення територій України, вона потребує створення механізму координації міжнародних зусиль з розмінування за прикладом координації військової допомоги в форматі "Рамштайн".

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Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з депутаткою парламенту Канади Хізер Макферсон, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що сторони обговорили питання страхування воєнних ризиків для іноземних компаній, які готові взяти участь у швидкому відновленні України, зокрема, для канадського бізнесу.

Свириденко зазначила, що цей напрямок Україна вже опрацьовує з США та Європейським союзом, а також наголосила на важливості запровадження механізмів страхування інвестицій в контексті необхідності відновлення та пожвавлення національної економіки, яка за минулий рік впала на 30,4%.

Ще однією важливою темою обговорення було розмінування території України. Перша віце-прем'єрка звернула увагу, що, зважаючи на масштаби забруднення, за наявних нині у України ресурсів розмінування триватиме 70 років.

Через це, за її словами, для вирішення проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів - фінансова, технологічна, організаційна. На її думку, для синхронізації та координації зусиль з розмінування територій необхідно створити аналог оборонного "Рамштайну".

Також під час зустрічі обговорювались питання повернення українців, що змушені були виїхати за кордон через війну, та підтримку, яку готовий надати їм український уряд, програми для відбудови зруйнованого під час війни житла та інфраструктури, продовольчої безпеки та ролі України як одного з ключових постачальників продовольства на світовий ринок.

Зазначимо, що в лютому Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування, яку очолила саме Свириденко. Також в уряді анонсували створення центру гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру.

Напередодні перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що вказана група затвердила план гуманітарного розмінування сільгоспземель деокупованих територіях Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. За словами чиновника, 30-40% цих територій, за попередніми розрахунками, можна буде очистити і засіяти.