В Украине хотят создать госструктуру по разминированию с иностранцами в набсовете

В Министерстве экономики предлагают создать государственную структуру, которая координировала бы гуманитарное разминирование территории Украины. Об этом сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в ходе встречи 27 марта с послами стран "Большой семерки" по гуманитарному разминированию Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встречи, на которой присутствовали представители министерств экономики, аграрной политики и продовольствия, обороны, внутренних дел украинская сторона проинформировала партнеров о ситуации с очисткой земель от российских снарядов и мин. В частности, речь шла о необходимых финансовых, технических и человеческих ресурсах.

"Уже подсчитано, сколько необходимо ресурсов, чтобы ускорить приоритетное гуманитарное разминирование земель сельхозназначения. Мы также видим пути, как ускорить очистку территории от взрывоопасных предметов. Но без помощи партнеров нам не справиться. Поэтому мы обращаемся к странам G7, чтобы они оказали нам финансовую поддержку и помогли со специальной техникой и обучением людей", – отметила Свириденко.

Как сообщила первый вице-премьер, для этого предлагается создать структуру, которая будет координировать гуманитарное разминирование территории государства и эффективно реализовывать все сопутствующие организационные задачи. Этот орган будет представлять единое, четко сформулированное видение работы отрасли. Контролировать его деятельность должен будет наблюдательный совет, в который были приглашены представители стран-партнеров.

Кроме того, послам стран G7 предложили взять шефство над заминированными областями Украины: отмечается, что подобное сотрудничество будет способствовать ускорению разминирования сельхозземель, что позволит украинским аграриям раньше начать их использование, что в свою очередь окажет положительное влияние на экономику страны и на продовольственную безопасность в мире.

Напомним, что недавно правительство одобрило план первоочередного гуманитарного разминирования, согласно которому планируется обследовать и разминировать почти 471 тысячу га земель сельскохозяйственного назначения на территории Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской и Черкасской областей.

Отметим также, что в Минэкономики считают, что ввиду масштабов минного загрязнения территорий Украины есть также необходимость в создании механизма координации международных усилий по разминированию по примеру координации военной помощи в формате "Рамштайн".