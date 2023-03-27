В Україні хочуть створити держструктуру з розмінування з іноземцями у наглядовій раді

У Міністерстві економіки пропонують створити державну структуру, яка б координувала гуманітарне розмінування території України. Про це сказала перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі 27 березня з послами країн "Великої сімки" щодо гуманітарного розмінування України, повідомляє пресслужба відомства.

Під час зустрічі, на якій були присутні також представники міністерств економіки, аграрної політики та продовольства, оборони, внутрішніх справ, українська сторона поінформувала партнерів про ситуацію з очищенням земель від російських снарядів та мін. Зокрема, йшлося про необхідні фінансові, технічні та людські ресурси.

"Вже підраховано, скільки необхідно ресурсів, щоб прискорити пріоритетне гуманітарне розмінування земель сільгосппризначення. Ми також бачимо шляхи, як прискорити очищення території від вибухонебезпечних предметів. Але без допомоги партнерів нам не впоратися. Тому ми звертаємося до країн G7, щоб вони надали нам фінансову підтримку та допомогли зі спеціальною технікою та навчанням людей", – зазначила Свириденко.

Як повідомила перший віцепрем'єр, для цього пропонується створити структуру, котра координуватиме гуманітарне розмінування території держави та буде ефективно реалізовувати всі супутні організаційні задачі. Цей орган представлятиме єдине, чітко сформульоване бачення роботи галузі. Контролювати його діяльність має наглядова рада, до якої запросили представників країн-партнерів.

Крім того, послам країн G7 запропонували взяти шефство над замінованими областями України: зазначається, що подібна співпраця сприятиме прискоренню розмінування сільгоспземель, що дозволить українським аграріям раніше розпочати їх використання, що в свою чергу позитивно вплине на економіку країни та на продовольчу безпеку у світі.

Нагадаємо, що нещодавно уряд схвалив план першочергового гуманітарного розмінування, згідно якого планується обстежити та розмінувати майже 471 тисячу га земель сільськогосподарського призначення на території Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської та Черкаської областей.

Зазначимо також, що у Мінекономіки вважають, що зважаючи на масштаби мінного забруднення територій України, є також потреба у створенні механізму координації міжнародних зусиль з розмінування за прикладом координації військової допомоги в форматі "Рамштайн".