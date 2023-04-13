Американский инвестор поможет разминировать Украину

Гуманитарное разминирование украинских земель будет проводиться с помощью новейших технологий – саперы начнут использовать специальные противоминные дроны, которые вскоре будут доставлены в Украину.

Об этом под договорились Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко и американский инвестор Говард Баффет, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Мы понимаем, что процесс разминирования украинских земель растянется на годы. Поэтому правительство пытается максимально ускорить его. Мы договорились об участии команды Говарда Баффета в долгосрочном проекте по гуманитарному разминированию наших земель", - рассказала Свириденко.

Она отметила, что Инновационные разработки для этой задачи уже в работе, а Фонд Баффета имеет в этом опыт, поскольку многие годы ведет подобные проекты в Колумбии. Кроме этого, американский инвестор также пообещал системно помогать украинскому агробизнесу избавиться от последствий российской агрессии.

По словам самого Баффета, его фонд готов работать вместе с украинским правительством и поддерживать правительственные проекты, чтобы существенно ускорить гуманитарное разминирование. Он пообещал произвести закупки машин для разминирования, а также задействовать в этом процессе такие инновационные решения, как специальные дроны для разминирования.

Напомним, 30 марта 2023 года, Япония выделила $470 млн помощи Украине. Новый пакет гуманитарной помощи правительство Японии направит восстановление критической инфраструктуры в Украине. 400 млн дол. пойдут на закупку оборудования, необходимого для разминирования завалов, восстановления средств к существованию, включая обеспечение базовой инфраструктуры, восстановление сельского хозяйства. Вторая часть пакета будет выделена на восстановление и улучшение энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками. 70 млн дол. Украина будет перечислена через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).