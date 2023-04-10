План первоочередного разминирования сельхозземель выполнили уже в трех областях: мин там не нашли

Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и неправительственные операторы за неделю обследовали более 12 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, определенных для первоочередного разминирования, разминировав 2323 га сельхозземель.

Такие данные реализации плана мероприятий по разминированию сельхозземель были озвучены на заседании 10 апреля межведомственной рабочей группы по гуманитарному разминированию под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

По информации операторов, осуществлявших работы, полностью обследованы определенные планом первоочередного разминирования земли в Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной части Запорожской области. По результатам обследования оказалось, что земли в этих регионах в разминировании не нуждаются.

В ведомстве напоминают, что в регионах, где продолжаются боевые действия (например, в Запорожской области) в перечень земель приоритетного разминирования вошли земли, расположенные не ближе 20 километров от линии активных боевых действий и не подвергающиеся постоянным обстрелам.

Согласно плану, предполагалось обследование и дальнейшее разминирование в случае необходимости 885 га в Черкасской области, 1232 га в Запорожской области и 2645 в Днепропетровской области.

В целом в девяти регионах Украины запланировано первоочередное обследование и разминирование при необходимости 470 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения.

Как указала Свириденко, чтобы ускорить процесс, Украина нуждается в технике, в первую очередь машинах для разминирования. ГСЧС в сотрудничестве с Министерством иностранных дел поручено в сжатые сроки наладить контакты с иностранными производителями на предмет закупки или заказа таких машин.

"Кроме того, мы ищем технику в странах, где такая техника использовалась раньше и имеется. Наконец, активизируем работу с украинскими производителями, готовыми работать в этом направлении", - добавила министр.

По ее словам, чтобы ускорить разминирование, также необходимо интенсифицировать привлечение новейших технологий, в частности, использование дронов, способных обнаруживать взрывоопасные предметы.

Как было отмечено на заседании межведомственной рабочей группы, соответствующая площадка для испытания дронов в реальных условиях уже определена, тестирование может начаться в ближайшее время.

В ходе заседания были обсуждены задачи подготовки условий для масштабного привлечения на нужды разминирования финансовой, технической, институциональной помощи стран-доноров.

Отдельно была отмечена необходимость усиления областными военными администрациями и органами местного самоуправления информационно-разъяснительной работы среди граждан об опасности посещения необследованных территорий и принятия других мер, направленных на усиление безопасности граждан.