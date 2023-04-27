В Украине представили новый беспилотник MiniShark: что известно (ВИДЕО)

Украинская компания Ukrspecsystems разработала и представила новый БПЛА MiniShark.

Об этом сообщает "Милитарный".

Прототип беспилотника был показан на выставке Brave1. По данным разработчиков, дрон создан для выполнения разведывательных задач и может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.

В компании заявляют, что радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 км.

Одно из его преимуществ – запуск с руки и легкая транспортировка, ведь вся система вмещается в двух рюкзаках.

Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 см имеет максимальную взлетную массу до 5 кг, продолжительность его полета – 2 часа.

Заявленная максимальная скорость полета – 120 км/ч. Рабочая высота полета – 1000 метров. Беспилотник может быть оборудован оптико-электронной системой с 10-кратным оптическим увеличением. Рабочий диапазон температур при эксплуатации нового дрона составляет от -15 °C до +45 °C.

MiniShark после завершения полетного задания совершает автономную посадку фюзеляжем.

Представитель компании рассказал, что работа над созданием нового БПЛА началась после получения запросов от украинских военных на подобный летательный аппарат. В настоящее время беспилотник MiniShark проходит заводские испытания.

Напомним, "Укрспецсистемс" разработала и презентовала 27 октября БПЛА "ШАРК". Беспилотник устойчив к работе в условиях РЭБ и может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.