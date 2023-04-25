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DJI представила Pro-версию дрона Mavic 3: он получил три камеры (ФОТО)
Компания DJI представила Pro-версию дрона Mavic 3, которая имеет три камеры. Об этом пишет Engadget.
Это четвертый дрон из серии Mavic 3, который присоединился к моделям Mavic 3, Mavic 3 Classic и Mavic 3 Enterprise.
Как и обычный Mavic 3, Pro-вариант доступен в версии Cine. Последняя имеет расширенные функции для кинематографистов.
Основная камера Mavic 3 Pro использует 24-миллиметровый объектив (как и стандартный Mavic 3), но к нему добавляется новый 70-миллиметровый теле-объектив и 166-миллиметровый зум-объектив.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Камера Hasselblad 4/3 может снимать видео со скоростью 50 кадров в секунду в 5,1К и со скоростью 120 кадров в секунду в DCI 4K.
Новый дрон дороже стандартного Mavic 3, который стоит от 2049 долларов: цена Mavic 3 Pro с пультом DJI RC начинается от 2199 долларов.
В свою очередь пакет Fly More с пультом DJI RC, тремя батареями, зарядным центром, сумкой для транспортировки и одним набором ND-фильтров стоит 2999 долларов. Такой же вариант, но с пультом DJI RC Pro, стоит 3889 долларов. А Mavic 3 Pro Cine Premium Combo обойдется в 4799 долларов.
Дрон уже можно заказать, а доставка начнется в мае.