DJI представила Pro-версию дрона Mavic 3: он получил три камеры (ФОТО)

Компания DJI представила Pro-версию дрона Mavic 3, которая имеет три камеры. Об этом пишет Engadget.

Это четвертый дрон из серии Mavic 3, который присоединился к моделям Mavic 3, Mavic 3 Classic и Mavic 3 Enterprise.

Как и обычный Mavic 3, Pro-вариант доступен в версии Cine. Последняя имеет расширенные функции для кинематографистов.

Основная камера Mavic 3 Pro использует 24-миллиметровый объектив (как и стандартный Mavic 3), но к нему добавляется новый 70-миллиметровый теле-объектив и 166-миллиметровый зум-объектив.

Mavic 3 Pro. Фото: DJI Mavic 3 Pro. Фото: DJI Mavic 3 Pro. Фото: DJI

Камера Hasselblad 4/3 может снимать видео со скоростью 50 кадров в секунду в 5,1К и со скоростью 120 кадров в секунду в DCI 4K.

Новый дрон дороже стандартного Mavic 3, который стоит от 2049 долларов: цена Mavic 3 Pro с пультом DJI RC начинается от 2199 долларов.

В свою очередь пакет Fly More с пультом DJI RC, тремя батареями, зарядным центром, сумкой для транспортировки и одним набором ND-фильтров стоит 2999 долларов. Такой же вариант, но с пультом DJI RC Pro, стоит 3889 долларов. А Mavic 3 Pro Cine Premium Combo обойдется в 4799 долларов.

Дрон уже можно заказать, а доставка начнется в мае.