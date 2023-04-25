DJI представила Pro-версію дрона Mavic 3: він отримав три камери (ФОТО)

Компанія DJI представила Pro-версію дрона Mavic 3, яка має три камери. Про це пише Engadget.

Це четвертий дрон із серії Mavic 3, який приєднався до моделей Mavic 3 , Mavic 3 Classic і Mavic 3 Enterprise.

Як і звичайний Mavic 3, Pro-варіант доступний у версії Cine. Остання має розширені функції для кінематографістів.

Основна камера Mavic 3 Pro використовує 24-міліметровий об’єктив (як і стандартний Mavic 3), але до нього додається новий 70-міліметровий телеобʼєктив та 166-міліметровий зумобʼєктив.

Mavic 3 Pro. Фото: DJI Mavic 3 Pro. Фото: DJI Mavic 3 Pro. Фото: DJI

Камера Hasselblad 4/3 може знімати відео зі швидкістю 50 кадрів на секунду в 5,1К та зі швидкістю 120 кадрів на секунду в DCI 4K.

Новий дрон дорожчий, ніж стандартний Mavic 3, який коштує від 2049 доларів: ціна Mavic 3 Pro з пультом DJI RC починається від 2199 доларів.

Своєю чергою пакет Fly More з пультом DJI RC, трьома батареями, зарядним центром, сумкою для транспортування та одним набором ND-фільтрів коштує 2999 доларів. Такий само варіант, але із пультом DJI RC Pro, коштує 3889 доларів. А Mavic 3 Pro Cine Premium Combo обійдеться в 4799 доларів.

Дрон уже можна замовити, а доставка розпочнеться в травні.