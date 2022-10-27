В Украине создали новый беспилотник "ШАРК"

Украинская компания "Укрспецсистемс" разработала и презентовала 27 октября новый БПЛА "ШАРК". Беспилотник устойчив к работе в условиях РЭБ и может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

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Об этом компания сообщила в Facebook.

Компания начала работать над БПЛА уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения в РФ.

"Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник - от идеи до производства. "ШАРК" может решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня", - рассказали в компании.

По данным информационного агентства Министерства обороны Украины АрмияINFORM "ШАРК" имеет следующие ТТХ :

время полета – более 2 часов;

дальность связи - 60 км;

практический потолок - 2000 м;

камерная система - Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;

взлетная масса - 10 кг;

размах крыльев – 1,91 м;

максимальная скорость полета – 150 км/ч.

Ранее Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что работает над созданием новой разработки, намекнув, что речь идет об украинском ответе иранским беспилотникам Shahed-136. ГП также совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для украинских сил безопасности и обороны.