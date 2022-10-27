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В Україні створили новий безпілотник "ШАРК"
Українська компанія "Укрспецсистемс" розробила і презентувала 27 жовтня новий БПЛА"ШАРК". Безпілотник стійкий до роботи в умовах РЕБ, а також може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.
Про це компанія повідомила у Facebook.
Компанія почала працювати над БПЛА вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення РФ.
"Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва. "ШАРК" може вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню", — розповіли в компанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними інформаційного агентства Міністерства оборони України АрміяINFORM "ШАРК" має такі ТТХ:
- час польоту — понад 2 годин;
- дальність зв’язку — 60 км;
- практична стеля — 2000 м;
- камерна система — Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом;
- злітна маса — 10 кг;
- розмах крил — 1,91 м;
- максимальна швидкість польоту — 150 км/год.
Раніше Державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що працює над створенням нової розробки, натякнувши, що мова йде про українську відповідь іранським безпілотникам Shahed-136. ДП також спільно з Генеральним штабом Збройних сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для українських сил безпеки та оборони.