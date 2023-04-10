Товари для безпеки та оборони звільнили від ПДВ та мита

В Україну без ПДВ та мита зможуть заходити вибухові речовини, порох, спецхімія для виробництва боєприпасів, засоби радіоелектронної розвідки. Для зменшення витрат держбюджету Верховна Рада в цілому ухвалила два відповідні законопроєкти (№9061 та №9062).

Згідно документів, тимчасово звільняють від ПДВ та мита операції із ввезення товарів для більш оперативного задоволення потреб оборонних структур, а також ефективної та своєчасної відсічі агресору.

Йдеться про : “порох, вибухові речовини, спеціальну хімію для виробництва боєприпасів, засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, автомобілі спеціального призначення, радіолокаційні станції, мобільні ремонтні майстерні, які використовуються в оборонних цілях, військових кораблів та катерів”, - написано в пояснювальній записці до ухваленого документа.

Ухвалення законів допоможе підвищити ефективність проєктів з забезпечення критичних потреб Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці.

“Ідея: звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування”, - написав заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Верховна Рада звільнила від мита та ПДВ на ввезення безпілотників, тепловізорів та рацій.

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, обидва документи передбачають звільнення від ПДВ та ввізного мита безпілотні літальні апарати, приціли, тепловізійні біноклі, засоби зв’язку з функцією шифрування, засоби супутникового зв’язку та тактичної медицини.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін звільнив імпорт генераторів та обігрівачів від сплати ввізного мита та ПДВ.