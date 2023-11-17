Прибутки банків перевищили довоєнні показники: ТОП-10 фінустанов

За три квартали 2023 року українські банки загалом отримали прибуток 109,85 млрд грн. Це вже в 1,4 рази більше, аніж заробітки українських фінустанов за весь відносно мирний 2021 рік — 77,53 млрд грн. Топ-10 банків за прибутком незмінний від початку 2023 року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Прибутки банків цьогоріч вже в 1,4 рази більші, аніж за весь 2021 рік

На 4 банки поменшало в країні з початку року: у трьох з них НБУ відкликав ліцензії — йдеться про Форвард, Айбокс та Конкорд. Ще одна фінустанова збанкрутіла — Укрбудінвестбанк. Загалом наразі в Україні працює 63 банки.

"Лише 10% банків, більшість з них — приватні — від початку року отримали збитки: їх загальна сума складає 155 млн грн. Натомість топ-10 банків за прибутком не змінюється з початку року: туди входять усі державні банки, 4 з іноземним капіталом та 1 — з приватним. Наразі саме цей топ фінустанов заробляє 87,5% від сумарного прибутку усіх банків в країні.", - заауважуть в "Опендатабот".

Державні банки

Незмінним лідером топ-10 залишається Приватбанк: 43,4 млрд грн прибутку за три квартали. Це вже удвічі більше до відповідного періоду 2021.

"Натомість частка Привату в загальному прибутку усіх банків впала до 39,5%. Разом державні ПриватБанк та Ощадбанк за 9 місяців 2023 заробили трохи більше половини (52%) загального прибутку усіх українських банків", - зазначають аналітики.

Загалом частка заробітку державних банків збільшилась у третьому кварталі до 63,5%. Переважно, це сталось через те, що банк Сенс став державним.

Банки з приватним капіталом

Банки з приватним капіталом за 9 місяців 2023 року отримали 13,3 млрд грн прибутку — майже у 1,5 рази більше до відповідного періоду 2021 року. Частка цієї групи в загальному прибутку незначно зменшилась з весни та склала 12%.

"Лідером групи, як і раніше, залишається ПУМБ, який заробив 5,68 млрд грн за три квартали поточного року. Це майже половина — 43% — від сумарного прибутку банків цієї групи. Разом з Універсал банком, який за цей період заробив 2,86 млрд грн, вони отримали майже 2/3 від сумарного прибутку цієї групи банків", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, що наразі в Україні розглядається можливість про введення додаткового оподаткування надприбутків банків: 50% за 2023 рік та 25%, починаючи з 2024 року

Передбачається, що, у разі прийняття законопроєкт 9656-д, цей податок принесе до Держбюджету додаткові 24-25 млрд грн тільки за 2023 рік та по 6-7 млрд у наступні роки.

Попри те що, що наразі законопроєкт готується до розгляду у другому читанні, відповідні надходження вже закладені у держбюджет 2024 року — +9,9 млрд грн.

Зауважимо, за п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше показника відповідного періоду 2021 року. Такий результат є, як мінімум, найкращим за останні п’ять років, а як максимум — за всю історію незалежності України.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн, що у 35 разів більше проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.

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