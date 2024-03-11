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Агро
Дата публікації

Окупанти зруйнували елеватор агрохолдингу Бахматюка на Дніпропетровщині

Окупанти зруйнували елеватор агрохолдингу Бахматюка на Дніпропетровщині
Росіяни зруйнували елеватор UkrLandFarming на Дніпропетровщині. Фото: ulf.com.ua

Армія країни-агресора РФ ввечері 9 березня 2024 року завдала ракетного удару по цивільним виробничим об’єктам групи компаній UkrLandFarming ("Укрлендфармінг") у Дніпропетровській області. Виробнича інфраструктура елеватора повністю зруйнована.

Про це повідомила пресслужба агрохолдингу.

Зазначається, що постраждав 58-річний чоловік, працівник підприємства.

"Повністю зруйновані виробничі об’єкти нашого підприємства. Це вкотре доводить, що ворог принципово знищує об’єкти критичної інфраструктури, цивільні, а не військові об’єкти", - підкреслили в "Укрлендфармінг".

Там додали, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як уточнили в агрохолдингу, масштаби руйнувань і сума збитків наразі оцінюється представниками правоохоронних органів.

В "Укрлендфармінгу" нагадали, що в результаті війни група компаній зазнала значної матеріальної шкоди, що станом на кінець 2023 року оцінювалась в суму близько $1 млрд.

Зокрема, йдеться про найбільшу в Європі птахофабрику "Чорнобаївська", що на Херсонщині, де через вторгнення росіян загинули загалом 4,5 мільйона голів птиці, було знищено майно і комунікації, а сучасне високотехнологічне обладнання вивезене окупантами-мародерами на територію РФ.

Також ворогом був знищений ряд птахофабрик у інших регіонах: повністю зруйновані, розграбовані або суттєво постраждали через обстріли птахофабрики на Миколаївщині, в Донецькій області (птахофабрики "Донецька", також у Волновасі та Бахмуті), птахофабрики на Київщині.

Крім того, втрачені для агропромислового виробництва 160 тисяч гектарів орної землі, знищені та розграбовані регіональні бази та елеватори у Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Запорізької та Харківської областей, а також в Київській області та поблизу Києва. Також ворогом були знищені виробничі бази компанії в ряді областей, а сільськогосподарська техніка та автотранспорт, матеріальні цінності викрадені та вивезені російськими окупантами.  

ДОВІДКА:

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів в Євразії. Вирощує зернові, велику рогату худобу, опікується дистрибуцією техніки, добрив і насіння. "Авангард", що входить до нього, чиї акції в ході IPO були виведені на Лондонську фондову біржу в 2010 році, є найбільшим в Україні виробником яєць і яєчних продуктів. Власником агрохолдингу є Олег Бахматюк.

До війни до складу агрохолдингу входило 24 елеватори загальною потужністю зберігання 3 млн тонн, насіннєві заводи, до 23 птахофабрик, вісім комбікормових виробництв. Група компаній мала понад 40 ферм молочного та м'ясного спрямування, поголів'я ВРХ становило 40 тис. голів, а земельний банк – 470 тис. га, що на 170 тис. га менше, ніж до 2014 року.

Значна частина фінансових зобов'язань ULF перебуває у стані дефолту з 2017 року. У листопаді 2017 року група міжнародних кредиторів "Укрлендфармінгу" та "Авангарду" в листі уряду України оцінювала загальну суму тіла боргових зобов'язань групи ULF приблизно в $1,65 млрд: близько $1,25 млрд боргових зобов'язань перед міжнародними кредиторами та близько $400 млн – перед українськими банками (включно державні Укрексімбанк, Ощадбанк). У свою чергу, борг перед міжнародними кредиторами, за їх даними, складався на той момент близько $775 млн у вигляді єврооблігацій і $475 млн у вигляді кредитної заборгованості перед європейськими та американськими банками (і їх відповідними страховиками кредитного ризику).

Через війну агросектор України зазнав понад $80 млрд збитків

Згідно даних дослідження Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно зі Світовим банком, український агросектор зазнав величезних збитків через російське вторгнення, які станом на лютий 2024 року оцінюються у понад $80 млрд.

Втрати включають знищену агротехніку на суму $5,8 млрд, шкоду від утрати готової продукції на $1,97 млрд та пошкодження зерносховищ на $1,8 млрд. Збитки у сфері тваринництва, аквакультури та рибальства також значні.

Загальні економічні втрати, що включають недоотриманий дохід і зростання собівартості, сягнули $69,8 млрд. Зниження виробництва в рослинництві спричинило втрати на $35,1 млрд, а тваринництві - $5,6 млрд.

Раніше внаслідок обстрілів країною-агресором РФ портової інфраструктури Дунаю постраждали активи найбільшого виробника та експортера соняшникової олії у світі "Кернел".

Також внаслідок атаки країни-агресора РФ у порту Ізмаїл 23 серпня було знищено 13 тис тонн зерна. Також зазнали руйнувань складські приміщення філії "Бессарабська" агрохолдингу  "НІБУЛОН".

Автор:
Світлана Манько