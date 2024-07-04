У ІI кварталі капіталізація українських агрохолдингів знизилась: що вплинуло

За підсумками другого кварталу 2024 року загальна капіталізація 11 українських агрохолдингів знизилася на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Таку інформацію оприлюднило видання “УкрАгроКонсалт”, спираючись на біржові дані та власні розрахунки.

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За результатами другого кварталу 2024 року, загальна капіталізація одинадцяти провідних українських агрохолдингів (МХП, Kernel, “Агротон”, “Астарта-Київ”, AgroGeneration, “Мілкіленд”, ІМК, KSG Agro, “Овостар Юніон”, “Укрпродукт”, “Агроліга”) склала 11 602,90 млн євро, що на 13,3% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Зазначається, що за звітний період більшість агрохолдингів зіткнулися зі зниженням капіталізації.

Винятком став “Овостар-Юніон”, який протягом квітня-червня 2024 року продемонстрував зростання цього показника порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Зростання було зумовлене збільшенням ціни за акцію та обсягів торгів.

Ще один позитивний приклад – холдинг "Укрпродукт", який протягом більшої частини другого кварталу 2024 року також показував зростання капіталізації. Така динаміка пов'язана з стабілізацією ситуації на Лондонській біржі, а також зі зростанням ціни за акцію та обсягів торгів.

У період з 19 по 26 червня 2024 року спостерігалося зростання капіталізації агрохолдингів “Мілкіленд” та “Агротон” порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання було обумовлено зміцненням курсу польського злотого, в якому торгуються акції цих компаній, а також зростанням цін на акції та збільшенням обсягів торгів. З тих же причин зросла капіталізація “Астарта-Київ” та KSG Agro наприкінці другого кварталу 2024 року.

AgroGeneration також продемонстрував зростання капіталізації в період з 20 по 26 червня завдяки зміцненню курсу євро, в якому торгуються акції компанії, а також зростанню цін на акції та обсягів торгів.

Водночас, решта агрохолдингів протягом усього другого кварталу 2024 року зазнали зниження капіталізації порівняно з аналогічним періодом минулого року. Фахівці “УкрАгроКонсалт” пояснюють це внутрішньою ситуацією в компаніях, а також ситуацією на біржах та коливаннями курсів валют, в яких торгуються акції.

Через війну агросектор України зазнав понад $80 млрд збитків

Згідно даних дослідження Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно зі Світовим банком, український агросектор зазнав величезних збитків через російське вторгнення, які станом на лютий 2024 року оцінюються у понад $80 млрд.

Втрати включають знищену агротехніку на суму $5,8 млрд, шкоду від утрати готової продукції на $1,97 млрд та пошкодження зерносховищ на $1,8 млрд. Збитки у сфері тваринництва, аквакультури та рибальства також значні.

Загальні економічні втрати, що включають недоотриманий дохід і зростання собівартості, сягнули $69,8 млрд. Зниження виробництва в рослинництві спричинило втрати на $35,1 млрд, а тваринництві - $5,6 млрд.

Раніше внаслідок обстрілів країною-агресором РФ портової інфраструктури Дунаю постраждали активи найбільшого виробника та експортера соняшникової олії у світі "Кернел".

Також внаслідок атаки країни-агресора РФ у порту Ізмаїл 23 серпня було знищено 13 тис тонн зерна. Також зазнали руйнувань складські приміщення філії "Бессарабська" агрохолдингу "НІБУЛОН".

Крім того, у березні 2024 року російські військові здійснили ракетний обстріл цивільних виробничих об'єктів групи компаній "Укрлендфармінг" у Дніпропетровській області, що призвело до повного знищенняінфраструктури елеватора.