- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
У ІI кварталі капіталізація українських агрохолдингів знизилась: що вплинуло
За підсумками другого кварталу 2024 року загальна капіталізація 11 українських агрохолдингів знизилася на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Таку інформацію оприлюднило видання “УкрАгроКонсалт”, спираючись на біржові дані та власні розрахунки.
За результатами другого кварталу 2024 року, загальна капіталізація одинадцяти провідних українських агрохолдингів (МХП, Kernel, “Агротон”, “Астарта-Київ”, AgroGeneration, “Мілкіленд”, ІМК, KSG Agro, “Овостар Юніон”, “Укрпродукт”, “Агроліга”) склала 11 602,90 млн євро, що на 13,3% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Зазначається, що за звітний період більшість агрохолдингів зіткнулися зі зниженням капіталізації.
Винятком став “Овостар-Юніон”, який протягом квітня-червня 2024 року продемонстрував зростання цього показника порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Зростання було зумовлене збільшенням ціни за акцію та обсягів торгів.
Ще один позитивний приклад – холдинг "Укрпродукт", який протягом більшої частини другого кварталу 2024 року також показував зростання капіталізації. Така динаміка пов'язана з стабілізацією ситуації на Лондонській біржі, а також зі зростанням ціни за акцію та обсягів торгів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У період з 19 по 26 червня 2024 року спостерігалося зростання капіталізації агрохолдингів “Мілкіленд” та “Агротон” порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання було обумовлено зміцненням курсу польського злотого, в якому торгуються акції цих компаній, а також зростанням цін на акції та збільшенням обсягів торгів. З тих же причин зросла капіталізація “Астарта-Київ” та KSG Agro наприкінці другого кварталу 2024 року.
AgroGeneration також продемонстрував зростання капіталізації в період з 20 по 26 червня завдяки зміцненню курсу євро, в якому торгуються акції компанії, а також зростанню цін на акції та обсягів торгів.
Водночас, решта агрохолдингів протягом усього другого кварталу 2024 року зазнали зниження капіталізації порівняно з аналогічним періодом минулого року. Фахівці “УкрАгроКонсалт” пояснюють це внутрішньою ситуацією в компаніях, а також ситуацією на біржах та коливаннями курсів валют, в яких торгуються акції.
Через війну агросектор України зазнав понад $80 млрд збитків
Згідно даних дослідження Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно зі Світовим банком, український агросектор зазнав величезних збитків через російське вторгнення, які станом на лютий 2024 року оцінюються у понад $80 млрд.
Втрати включають знищену агротехніку на суму $5,8 млрд, шкоду від утрати готової продукції на $1,97 млрд та пошкодження зерносховищ на $1,8 млрд. Збитки у сфері тваринництва, аквакультури та рибальства також значні.
Загальні економічні втрати, що включають недоотриманий дохід і зростання собівартості, сягнули $69,8 млрд. Зниження виробництва в рослинництві спричинило втрати на $35,1 млрд, а тваринництві - $5,6 млрд.
Раніше внаслідок обстрілів країною-агресором РФ портової інфраструктури Дунаю постраждали активи найбільшого виробника та експортера соняшникової олії у світі "Кернел".
Також внаслідок атаки країни-агресора РФ у порту Ізмаїл 23 серпня було знищено 13 тис тонн зерна. Також зазнали руйнувань складські приміщення філії "Бессарабська" агрохолдингу "НІБУЛОН".
Крім того, у березні 2024 року російські військові здійснили ракетний обстріл цивільних виробничих об'єктів групи компаній "Укрлендфармінг" у Дніпропетровській області, що призвело до повного знищенняінфраструктури елеватора.