"Земельний банк" за тиждень провів 23 аукціони: найдорожчим лотом стала ділянка на Харківщині

З 16 по 20 червня у системі “Prozorro.Продажі” відбулося 23 аукціони суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки різноманітних площ були представлені на Харківщині, Закарпатті, Львівщині, Сумщині та Одещині. Їхня загальна площа — 704,06 га.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "земельного банку".

Які результати торгів?

Сумарний підсумок аукціонів склав 8,1 млн гривень. Потенційний економічний ефект від торгів разом із ПДВ може скласти 9,7 млн гривень.

Під час торгів надійшло 49 пропозицій від учасників. Середня вартість суборенди за 1 гектар — 11 553 грн. Вартість усіх земельних ділянок в ході аукціонів зросла у 3,3 рази.

Найдорожчим лотом дня стала земельна ділянка площею 119,07 га, яка розташована у Харківській області. Під час торгів її початкова вартість зросла у 4,4 рази, а фінальна ставка склала 2,2 млн грн. Вартість гектара цієї ділянки становить 18 500 грн.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на "Prozorro.Продажі". Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, 27 травня у системі "Prozorro.Продажі" відбулося п’ять аукціонів. Земельні ділянки, які були виставлені на торги, розташовані на на Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині.