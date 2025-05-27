"Земельний банк" провів 5 аукціонів: найдорожчим лотом стала ділянка на Кіровоградщині

27 травня у системі "Prozorro.Продажі" відбулося п’ять аукціонів. Земельні ділянки, які були виставлені на торги, розташовані на на Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині. Їх загальна площа – 118,32 гектарів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Земельного банку".

Під час торгів надійшло 12 пропозицій від учасників. Середня вартість за один гектар землі становить 4 777 грн.

Стартова сумарна вартість суборенди земельних ділянок склала 565 301 гривень Очікуваний економічний ефект із врахуванням 20% ПДВ – 678 361 грн.

Найдорожчим лотом дня стала земельна ділянка, яка розташована у Кіровоградській областіі, її площа – 24,68 гектарів. За неї змагалися три учасники. Під час торгів стартова вартість суборенди зросла у 2 рази. А фінальна ставка склала 300 001 грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 12 154 грн.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на "Prozorro.Продажі". Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, у період з 19 по 23 травня в системі Prozorro.Продажі відбулися 22 онлайн-аукціони в межах проєкту "Земельний банк". За їх результатами загальний економічний ефект, включно з ПДВ, склав 8,7 мільйона гривень.