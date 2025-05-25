Земельні торги принесли бюджету понад 8,7 млн грн: вартість ділянок зросла втричі

У період з 19 по 23 травня в системі Prozorro.Продажі відбулися 22 онлайн-аукціони в межах проєкту "Земельний банк". За їх результатами загальний економічний ефект, включно з ПДВ, склав 8,7 мільйона гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Земельний банк".

Без урахування податку надходження становили 7,2 мільйона гривень. Загальна площа переданих у суборенду земельних ділянок сягнула 799,4 гектара.

Ці ділянки розташовані в п’яти регіонах України: Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

Найдорожча земельна ділянка тижня

Середня вартість суборенди одного гектара землі за результатами торгів становила 9084 гривні. Загалом учасники аукціонів подали 60 пропозицій. Під час торгів стартова вартість усіх ділянок зросла в середньому у 3,4 рази. Найдорожча земельна ділянка тижня була виставлена на торги у Хмельницькій області.

Вона має площу 112,4 гектара, а її остаточна вартість після зростання склала 3,1 мільйона гривень. Вартість одного гектара на цій ділянці сягнула 27 568 гривень. Початкова ціна зросла у 16 разів.

Також цього тижня відбулися торги за земельні ділянки, придатні для вирощування багаторічних насаджень. Перші три з них були розташовані у Житомирській області. Переможці аукціонів отримали право взяти ці землі у суборенду терміном на 25 років із можливістю розвитку садівництва.

Окремо за 23 травня у системі Prozorro.Продажі відбулося дев’ять земельних аукціонів. Усі лоти були розташовані в Хмельницькій, Сумській та Житомирській областях. Їх загальна площа склала 252,56 гектара. Стартова сумарна вартість суборенди цих ділянок становила 375 тисяч гривень, але під час торгів вона зросла у дев’ять разів.

У підсумку було залучено 3,3 мільйона гривень без ПДВ або близько 4 мільйонів гривень з ПДВ. Середня вартість одного гектара в результаті склала 13 459 гривень. Найдорожчим лотом цього дня стала ділянка на Хмельниччині площею 112,44 гектара. За неї змагалися п’ятеро учасників, а фінальна ставка склала 3,1 мільйона гривень. Це дало найвищу середню вартість за гектар — 27 568 гривень.

Додамо, що 19 та 20 травня 2025 року у системі Prozorro.Продажі відбулося 6 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 3,1 мільйонів гривень.