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"Діамант Земельного банку" передано в користування на 14 років: річна суборенда склала понад 78 млн грн

Ділянка в Устинівській громаді
Ділянка в Устинівській громаді Кіровоградської області знайшла орендаря / Мінагрополітики

Найбільша ділянка "Земельного банку" віддана в суборенду на 14 років компанії "Кодацьке - Агро". Переможець торгів уже сплатив річну плату — 78,6 мільйона гривень з ПДВ.

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  Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.  

Йдеться про ділянку площею 3969 гектарів в Устинівській громаді Кіровоградської області, яка вважається "діамантом" проєкту "Земельний банк" завдяки масштабам і високому аграрному потенціалу.

Зазначається, що аукціон за цю ділянку проводився тричі. Попередні переможці двічі відмовлялися від підписання договору, переоцінивши свої фінансові можливості. Цього разу угоду підписали, а річна сума суборендної плати надійшла в повному обсязі.

За підсумками останніх торгів вартість ділянки зросла майже в п’ять разів порівняно з початковою, і разом із ПДВ склала 19 803 грн за гектар.

У відомстві додали, що передача найбільшої ділянки в користування та надходження рекордної суми річної суборенди є свідченням того, що проєкт "Земельний банк" працює ефективно, досягаючи початкових цілей.

"Уже найближчим часом ця земля повернеться до повноцінного аграрного обігу, що є ще одним кроком до підвищення ефективності управління державними землями", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про переможця

Переможець аукціону ТОВ "Кодацьке - Агро", зареєстроване у Дніпропетровській області, тричі змагалося за право користування цією ділянкою і зрештою підтвердило серйозність намірів підписанням договору та повною оплатою.

Вже найближчим часом новий користувач планує привести ділянку до ладу, оперативно розпочати обробіток і встигнути провести посівну кампанію, а також зібрати перший урожай вже цієї осені.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі. Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, за тиждень (з 5 по 9 тарвня 2025 року) у системі Prozorro.Продажі відбулося 13 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 3,8 мільйонів гривень. Загалом економічний ефект від торгів разом із ПДВ складає 4,6 мільйонів гривень. 

Автор:
Тетяна Бесараб