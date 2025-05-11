За тиждень земельні аукціони принесли бюджету майже 4 млн грн

З 5 по 9 тарвня 2025 року у системі Prozorro.Продажі відбулося 13 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 3,8 мільйонів гривень. Загалом економічний ефект від торгів разом із ПДВ складає 4,6 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба "Земельного банку"

Торги пройшли у таких областях: Сумській, Харківській, Миколаївській, Хмельницькій та Житомирській. Загальна площа цих земельних ділянок — 376,87 гектарів.

До участі в торгах долучалися місцеві аграрні підприємства, середній бізнес та малі фермерські господарства, загалом — 35 учасників.

Середня вартість суборенди за 1 гектар склала 10,2 тисяч гривень. Під час торгів вартості земельних ділянок зросла у 4,3 рази.

Найбільшим та найдорожчим лотом стала земельна ділянка, яка розташована у Сумській області площею 85,30 га. На аукціоні за неї змагалися 7 учасників. В результаті торгів початкова ставка зросла у 6,5 разів до переможних 2,4 мільйонів гривень. Ціна гектара цієї ділянки досягла 28,2 тисяч гривень.

Нагадаємо, тижнем раніше на Prozorro.Продажі відбулося 23 онлайн-аукціони з передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель. Загальна площа лотів склала 510,9 гектара.