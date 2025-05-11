За неделю земельные аукционы принесли бюджету около 4 млн грн

С 5 по 9 мая 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоялось 13 онлайн-аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 3,8 миллионов гривен. В целом экономический эффект от торгов вместе с НДС составляет 4,6 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка"

Торги прошли в следующих областях: Сумской, Харьковской, Николаевской, Хмельницкой и Житомирской. Общая площадь этих земельных участков – 376,87 гектаров.

К участию в торгах привлекались местные аграрные предприятия, средний бизнес и малые фермерские хозяйства, всего 35 участников.

Средняя стоимость субаренды за 1 гектар составила 10,2 тысячи гривен. В ходе торгов стоимость земельных участков выросла в 4,3 раза.

Самым большим и дорогим лотом стал земельный участок, расположенный в Сумской области площадью 85,30 га. На аукционе за нее боролись 7 участников. В результате торгов начальная ставка выросла в 6,5 раза до победных 2,4 миллиона гривен. Цена гектара этого участка достигла 28,2 тысячи гривен.

Напомним, неделей ранее на Prozorro . Продажи состоялось 23 онлайн-аукциона по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель Общая площадь лотов составила 510,9 гектара.