"Бриллиант Земельного банка" передан в пользование на 14 лет: годовая субаренда составила более 78 млн грн

Крупнейший участок "Земельного банка" отдан в субаренду на 14 лет компании "Кодацкое – Агро". Победитель торгов уже уплатил годовую плату — 78,6 миллиона гривен по НДС.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Речь идет о участке площадью 3969 гектаров в Устиновской общине Кировоградской области, которая считается "бриллиантом" проекта "Земельный банк" благодаря масштабам и высокому аграрному потенциалу.

Отмечается, что аукцион за этот участок производился трижды. Предыдущие победители дважды отказывались от заключения договора, переоценив свои финансовые возможности. На этот раз соглашение было подписано, а годовая сумма субарендной платы поступила в полном объеме.

По итогам последних торгов стоимость участка выросла почти в пять раз по сравнению с начальным и вместе с НДС составила 19 803 грн за гектар.

В ведомстве добавили, что передача наибольшего участка в пользование и поступление рекордной суммы годовой субаренды является свидетельством того, что проект "Земельный банк" работает эффективно, достигая начальных целей.

"Уже в ближайшее время эта земля вернется в полноценный аграрный оборот, что является еще одним шагом к повышению эффективности управления государственными землями", — говорится в сообщении.

Что известно о победителе

Победитель аукциона ООО "Кодацкое — Агро", зарегистрированное в Днепропетровской области, трижды боролось за право пользования этим участком и в конце концов подтвердило серьезность намерений подписанием договора и полной оплатой.

Уже в ближайшее время новый пользователь планирует привести участок в строй, оперативно приступить к обработке и успеть провести посевную кампанию, а также собрать первый урожай уже этой осенью.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" — проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в пользовании государственных предприятий.

Напомним, через неделю (с 5 по 9 мая 2025 года) в системе Prozorro.Продажи состоялось 13 онлайн-аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 3,8 миллионов гривен. В целом экономический эффект от торгов вместе с НДС составляет 4,6 миллиона гривен.