Земельные торги принесли бюджету более 8,7 млн грн: стоимость участков выросла в три раза

В период с 19 по 23 мая в системе Prozorro. Продажи состоялись 22 онлайн-аукциона в рамках проекта "Земельный банк". По их результатам общий экономический эффект, включая НДС, составил 8,7 миллиона гривен.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Земельный банк".

Без учета налога поступления составили 7,2 миллиона гривен. Общая площадь переданных в субаренду земельных участков составила 799,4 гектара.

Эти участки находятся в пяти регионах Украины: Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Самый дорогой земельный участок недели

Средняя стоимость субаренды одного гектара земли по результатам торгов составила 9084 гривны. В общей сложности участники аукционов подали 60 предложений. В ходе торгов стартовая стоимость всех участков выросла в среднем в 3,4 раза. Самый дорогой земельный участок недели был выставлен на торги в Хмельницкой области.

У нее площадь 112,4 гектара, а ее окончательная стоимость после роста составила 3,1 миллиона гривен. Стоимость одного гектара на этом участке достигла 27 568 гривен.

Также на этой неделе прошли торги за земельные участки, пригодные для выращивания многолетних насаждений. Первые три из них находились в Житомирской области. Победители аукционов получили право взять эти земли в субаренду сроком 25 лет с возможностью развития садоводства.

Отдельно за 23 мая в системе Prozorro. Продажи состоялось девять земельных аукционов. Все лоты расположены в Хмельницкой, Сумской и Житомирской областях. Их общая площадь составила 252,56 гектара. Стартовая суммарная стоимость субаренды этих участков составила 375 тысяч гривен, но в ходе торгов она выросла в девять раз.

В итоге было привлечено 3,3 миллиона гривен без НДС или около 4 миллионов гривен по НДС. Средняя стоимость одного гектара в результате составила 13459 гривен. Самым дорогим лотом этого дня стал участок в Хмельницкой области площадью 112,44 гектара. За нее соревновались пятеро участников, а финальная ставка составила 3,1 миллиона гривен. Это дало самую высокую среднюю стоимость за гектар — 27 568 гривен.

Добавим, что 19 и 20 мая 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоялось 6 онлайн -аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 3,1 миллиона гривен.