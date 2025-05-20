За два дня земельные аукционы принесли бюджету 3,1 млн грн: какой лот стал самым дорогим

19 и 20 мая 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоялось 6 онлайн-аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 3,1 миллиона гривен. В целом экономический эффект от торгов вместе с 20% НДС составил 3,7 миллиона гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Земельного банка".

На торги были выставлены земельные участки, расположенные на Сумщине, Одесщине и Харьковщине. Их общая площадь составила 512,44 гектара.

В ходе аукционов было получено 16 предложений от участников. Средняя стоимость одного гектара составила 6117 грн.

Самым дорогим лотом стал земельный участок в Одесской области, площадь которого 471,22 га. За него соревновались 4 участника, а финальная ставка составила 3 миллиона гривен. Стоимость одного гектара – 6 438 грн.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании государственных компаний. Этот инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro. Он делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Напомним, за неделю (с 5 по 9 мая 2025 года) в системе Prozorro.Продажи состоялось 13 онлайн-аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 3,8 миллионов гривен. В целом экономический эффект от торгов вместе с НДС составляет 4,6 миллиона гривен.