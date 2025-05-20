За два дні земельні аукціони принесли бюджету 3,1 млн грн: який лот став найдорожчим

19 та 20 травня 2025 року у системі Prozorro.Продажі відбулося 6 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 3,1 мільйонів гривень. Загалом економічний ефект від торгів разом із 20% ПДВ склав 3,7 мільйонів гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Земельного банку".

На торги були виставлені земельні ділянки розташовані на Сумщині, Одещині та Харківщині. Їх загальна площа склала 512,44 гектарів.

Під час аукціонів було отримано 16 пропозицій від учасників. Середня вартість одного гектару становила 6 117 грн.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Одещині, площа якої 471,22 га. За нього змагалися 4 учасники, а фінальна ставка склала 3 мільйони гривень. Вартість одного гектару — 6 438 грн.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі. Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, за тиждень (з 5 по 9 тарвня 2025 року) у системі Prozorro.Продажі відбулося 13 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 3,8 мільйонів гривень. Загалом економічний ефект від торгів разом із ПДВ складає 4,6 мільйонів гривень.