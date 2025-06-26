"Земельний банк" провів 14 аукціонів: найдорожчим лотом стала ділянка на Харківщині

26 червня у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 14 аукціони суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки різноманітних площ були представлені у Харківській, Закарпатській та Полтавській областях. Загальна площа лотів – 520,79 гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Земельного банку".

Результати торгів

Під час торгів надійшло 41 пропозиція від учасників. Стартова сумарна вартість ділянок – 2,8 млн грн. За результатами торгів вона зросла у 3,2 рази. А середня вартість одного гектару досягла 17 526 грн.

Найдорожчий лотом дня стала земельна ділянка на Харківщині, площею 140,51 гектарів. Її стартова ціна зросла у 5 разів, а переможна ставка склала 3,5 млн грн. Вартість за один гектар – 24 908 грн.

Сумарний підсумок аукціонів склав 9,1 млн гривень. Потенційний економічний ефект від торгів разом із ПДВ може скласти 10,9 млн гривень.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на "Prozorro.Продажі". Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, з 16 по 20 червня у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 23 аукціони суборенди державних сільгоспземель. Земельні ділянки були представлені на Харківщині, Закарпатті, Львівщині, Сумщині та Одещині.