Государственный земельный банк реализовал участки более чем на 5 млн грн

15 июля в системе Prozorro. Продажи состоялось 8 аукционов по передаче прав субаренды земель сельскохозяйственного назначения. Общая сумма победных ставок составила 5,2 млн. грн. (без НДС), или 6,2 млн. грн. с учетом налога.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Земельный банк".

Земельные участки общей площадью 431,36 гектара находятся в Закарпатской и Харьковской областях. В торгах приняло участие 35 заявителей. Средняя стоимость одного гектара по итогам аукционов составила 12045 грн.

Наибольший интерес вызвал участок в Харьковской области площадью 176,46 га, за который соревновались шесть участников. Стартовая цена лота выросла в 2,4 раза - с 875 тыс. грн до финальной ставки в 2,1 млн грн. Стоимость одного гектара составила 12064 грн.

В целом стартовая суммарная стоимость всех лотов составила 1,9 млн. грн., а в ходе торгов выросла в 2,6 раза. Ожидаемый экономический эффект от этих аукционов с учетом НДС – 6,2 млн грн.

Аукционы Государственного земельного банка проходят еженедельно. Учреждение призывает аграриев приобщаться к торгам для развития собственного бизнеса через эффективное использование государственной земли.

Добавим, 3 июля, в системе "Prozorro.Продажи" состоялось 15 аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 8,1 млн гривен. В общей сложности ожидаемый экономический эффект от торгов вместе с 20% НДС составил 9,7 млн гривен.