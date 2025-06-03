Компенсация 25% за украинскую агротехнику: фермеры получат более 136 млн грн

Министерство экономики согласовало третью в 2025 году компенсацию стоимости украинской агротехники. Предприятия получат 136,6 млн грн за 1004 единицы техники и оборудования, приобретенные в апреле, в рамках программы частичной компенсации стоимости сельхозтехники.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Третья компенсация за агротехнику

В апреле 2025 года агропроизводители подали 779 заявок на компенсацию части стоимости более 1000 единиц отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Общая стоимость приобретенного составила 546,3 млн грн без НДС. Согласно условиям государственной программы, аграрии получат 25% компенсации – это 136,6 млн грн.

С начала нового этапа стартовавшей в декабре программы компенсацией уже воспользовались более 2000 покупателей, которые приобрели более 3000 единиц техники на сумму 1,9 млрд грн (без НДС). Общая сумма выплаченных компенсаций составляет около 486 млн грн.

В рамках инициативы "Зроблено в Україні" государство стимулирует внутренний спрос на продукцию национального агромашиностроения, поддерживая занятость, производство и развитие отрасли.

Выплаты будут произведены через уполномоченные банки. Среди крупнейших партнеров по объему компенсаций – ПриватБанк (43,7 млн грн), Ощадбанк (41,9 млн грн) и Райффайзен Банк (19,8 млн грн). В программе участвуют 34 банка.

Как работает программа

Программа государственной поддержки предусматривает компенсацию 25% стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования, при условии, что у них не менее 60% составляют украинские материалы и комплектующие. Для отдельных категорий техники — в частности, комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов — предусмотрены специальные условия.

Для получения компенсации агропроизводители должны выбрать технику из официального Перечня, размещенного на сайте Министерства экономики, осуществить ее приобретение и подать соответствующую заявку через уполномоченный банк.

По состоянию на апрель в Перечень включено 13 283 технических названия от 152 отечественных производителей. Список регулярно обновляется: недавно к нему присоединились еще 8 производителей, а количество наименований увеличилось на 1 373 позиции.

Производители, желающие присоединиться к программе, могут подать заявку через официальный сайт Минэкономики. Инициатива является составной частью политики "Зроблено в Україні" и направлена на развитие национального производства и промышленной локализации.

Напомним, в марте участники программы получили первую в 2025 году выплату – 126,6 млн грн по заявкам, поданным в декабре 2024-го и январе 2025-го, а в мае – вторую выплату 222,7 млн грн за февраль-март.

В начале апреля правительство изменило правила участия в программе компенсации 25% стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования: теперь воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР).

В 2024 году по программе компенсации 25% было приобретено 5311 единиц техники на сумму более 4,2 млрд грн. Государство компенсировало почти 877 млн грн.