Компенсація 25% за українську агротехніку: фермери отримають понад 136 млн грн

Міністерство економіки погодило третю у 2025 році компенсацію вартості української агротехніки. Підприємства отримають 136,6 млн грн за 1004 одиниці техніки та обладнання, придбаних у квітні, у межах програми часткової компенсації вартості сільгосптехніки.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Третя компенсація за агротехніку

У квітні 2025 року агровиробники подали 779 заявок на компенсацію частини вартості понад 1000 одиниць вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Загальна вартість придбаного склала 546,3 млн грн без ПДВ. Відповідно до умов державної програми, аграрії отримають 25% компенсації – це 136,6 млн грн.

З початку нового етапу програми, що стартував у грудні, компенсацією вже скористалися понад 2000 покупців, які придбали понад 3000 одиниць техніки на суму 1,9 млрд грн (без ПДВ). Загальна сума виплачених компенсацій становить майже 486 млн грн.

У межах ініціативи "Зроблено в Україні" держава стимулює внутрішній попит на продукцію національного агромашинобудування, підтримуючи зайнятість, виробництво та розвиток галузі.

Виплати будуть здійснені через уповноважені банки. Серед найбільших партнерів за обсягами компенсацій – ПриватБанк (43,7 млн грн), Ощадбанк (41,9 млн грн) та Райффайзен Банк (19,8 млн грн). У програмі загалом беруть участь 34 банки.

Як працює програма

Програма державної підтримки передбачає компенсацію 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, за умови що в них щонайменше 60% складають українські матеріали та комплектуючі. Для окремих категорій техніки — зокрема комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів — передбачено спеціальні умови.

Щоб отримати компенсацію, агровиробники мають обрати техніку з офіційного Переліку, розміщеного на сайті Міністерства економіки, здійснити її придбання та подати відповідну заявку через уповноважений банк.

Станом на квітень до Переліку включено 13 283 технічні найменування від 152 вітчизняних виробників. Перелік регулярно оновлюється: нещодавно до нього долучились ще 8 виробників, а кількість найменувань збільшилася на 1 373 позиції.

Виробники, які хочуть долучитися до програми, можуть подати заявку через офіційний сайт Мінекономіки. Ініціатива є складовою політики "Зроблено в Україні" й спрямована на розвиток національного виробництва та промислової локалізації.

Нагадаємо, в березні учасники програми отримали першу у 2025 році виплату – 126,6 млн грн за заявками, поданими у грудні 2024-го та січні 2025-го, а у травні – другу виплату 222,7 млн грн за лютий-березень.

На початку квітня уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.