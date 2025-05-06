Компенсації 25% за українську техніку: за лютий-березень агровиробники отримають майже 223 млн грн

Мінекономіки вдруге з початку 2025 року затвердило розподіл коштів в межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. За заявками, поданими у лютому-березні 2025 року, виплати отримають 1034 агровиробники на суму понад 222,7 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Аграрії оновлюють парк техніки на вигідних умовах, а агромашинобудівні підприємства мають більше замовлень. Уряд запланував для реалізації програми у 2025 році 1,5 млрд грн, з яких частину вже спрямовано на виплати аграріям, зокрема й за результатами лютого-березня", – заявив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Впродовж лютого-березня агровиробники придбали 1445 одиниць української сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну вартість понад 890 млн грн (без ПДВ).

Найбільше виплат отримали аграрії з п’яти регіонів України:

Миколаївської області – 32,8 млн грн;

Сумської області – 28,6 млн грн;

Київської області – 15,1 млн грн;

Кіровоградської області – 14,4 млн грн;

Черкаської області – 14,0 млн грн.

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Як працює програма компенсацій?

Компенсація 25% надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови.

Агровиробники, щоб скористатися програмою, мають обрати техніку або обладнання з офіційного переліку, опублікованого на сайті Мінекономіки, придбати техніку та подати заявку на отримання 25% вартості компенсації через уповноважений банк.

Нагадаємо, у квітні Мінекономіки втретє розширило перелік агротехніки, 25% вартості якої компенсується державою. До списку додано ще 1373 нові позиції, тож нині він налічує вже 13 283 одиниці української техніки.