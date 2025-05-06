Компенсации 25% за украинскую технику: за февраль-март агропроизводители получат почти 223 млн грн

Минэкономики во второй раз с начала 2025 года утвердило распределение средств в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. По заявкам, поданным в феврале-марте 2025 года, выплаты получат 1034 агропроизводителя на сумму более 222,7 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Аграрии обновляют парк техники на выгодных условиях, а у агромашиностроительных предприятий есть больше заказов. Правительство запланировало для реализации программы в 2025 году 1,5 млрд грн, из которых часть уже направлена на выплаты аграриям, в том числе и по результатам февраля-марта", – заявил замминистра экономики Андрей Телюпа.

В течение февраля-марта агропроизводители приобрели 1445 единиц украинской сельскохозяйственной техники и оборудования общей стоимостью более 890 млн грн (без НДС).

Больше выплат получили аграрии из пяти регионов Украины:

Николаевской области – 32,8 млн грн;

Сумской области – 28,6 млн грн;

Киевской области – 15,1 млн грн;

Кировоградской области – 14,4 млн грн;

Черкасской области – 14,0 млн. грн.

В 2024 году по программе компенсации 25% было приобретено 5311 единиц техники на сумму более 4,2 млрд грн. Государство компенсировало почти 877 млн. грн.

Как работает программа компенсаций?

Компенсация 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику и оборудование, содержащую не менее 60% украинских материалов и комплектующих. Для отдельных категорий комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют специальные условия.

Агропроизводители, чтобы использовать программу, должны выбрать технику или оборудование из официального перечня, опубликованного на сайте Минэкономики, приобрести технику и подать заявку на получение 25% стоимости компенсации через уполномоченный банк .

Напомним, в апреле Минэкономики в третий раз расширило список агротехники, 25% стоимости которой компенсируется государством. В список добавлены еще 1373 новых позиций, поэтому в настоящее время он насчитывает уже 13 283 единицы украинской техники.