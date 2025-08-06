Компенсація 25% вартості агротехніки: фермери отримають майже 150 млн грн за червень

Мінекономіки затвердило виплату майже 150 млн грн аграріям у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки. У червні 412 виробників подали заявки на 888 одиниць техніки та обладнання на понад 719 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

25% компенсації за українську сільгосптехніку

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, червень став одним із найактивніших місяців дії програми, що означає не лише модернізацію агросектору, а й додаткові замовлення для українських машинобудівних заводів і створення нових робочих місць.

Компенсацію за звітний місяць нараховано за продукцію понад 120 українських машинобудівних підприємств, продукція яких включена до офіційного переліку Мінекономіки. Це як великі заводи, так і середні та малі виробники з усієї України.

Серед найменувань:

трактори;

причепи;

ґрунтообробна техніка;

системи зрошення;

обладнання для транспортування;

інша сучасна сільськогосподарська техніка.

Загалом за 7 місяців поточного етапу програми (за умовами він починається у грудні) було придбано 4 284 одиниці української с/г техніки та обладнання загальною вартістю понад 3 млрд грн (з ПДВ). Держава сплатила майже 642 млн грн компенсації.

Про програму

Програма компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання спрямована на підтримку аграріїв та розвиток вітчизняного машинобудування. Вона передбачає часткове відшкодування вартості техніки з рівнем локалізації не менше 60%. Участь у програмі можуть брати агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Для отримання компенсації необхідно придбати техніку з офіційного переліку Мінекономіки та подати заявку через один із 34 уповноважених банків.

Програма діє відповідно до постанови КМУ №130 та є частиною політики "Зроблено в Україні", яка підтримує внутрішнє виробництво та створення робочих місць. Актуальний перелік техніки та умови участі доступні на сайті Міністерства економіки.

Нагадаємо, у 2025 році аграрії сподіваються на розширення програм співфінансування, підтримку з боку донорських організацій і зниження регуляторного тиску з боку держави. Це може стати основою для сталого розвитку сільських територій і створення нових робочих місць в АПК.