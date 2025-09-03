Компенсація 25% за агротехніку: фермерам виплатили понад 135 млн грн за липневими заявками

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української агротехніки та обладнання. У липні агровиробники подали 530 заявок на компенсацію майже тисячі одиниць техніки на суму понад 652 млн грн, з яких держава відшкодувала 135,9 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

25% компенсації за українську сільгосптехніку

"У липні аграрії подали заявки на часткову компенсацію вартості майже тисячі одиниць агротехніки та обладнання. В переліку покупок є продукція всіх 160 виробників-учасників програми. Програма стимулює додатковий попит для всіх підприємств: від великих заводів до ФОПів, які працюють легально та мають у своїй продукції не менше 60% української складової" , — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Серед придбаного обладнання — борони різних типів, устаткування для ферм, комплекти для крапельного зрошення, конвеєри, сівалки, зерносушарки, машини для розкидування зерна, вакуумні напівпричепи-цистерни та інша техніка.

У межах чинного етапу програми (грудень 2024 – липень 2025) агровиробники закупили 5 256 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 3,7 млрд грн (з ПДВ), з яких держава компенсувала 777,9 млн грн.

Про програму

Програма компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання спрямована на підтримку аграріїв та розвиток вітчизняного машинобудування. Вона передбачає часткове відшкодування вартості техніки з рівнем локалізації не менше 60%. Участь у програмі можуть брати агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Для отримання компенсації необхідно придбати техніку з офіційного переліку Мінекономіки та подати заявку через один із 34 уповноважених банків.

Програма діє відповідно до постанови КМУ №130 та є частиною політики "Зроблено в Україні", яка підтримує внутрішнє виробництво та створення робочих місць.

Станом на вересень у переліку – 13 997 технічних найменувань від 160 виробників.

Як працює програма:

Агровиробник обирає техніку чи обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки.

Здійснює покупку та подає заявку через один із 34 уповноважених банків.

Виробники, які хочуть додати свою продукцію до переліку, подають заявку до Мінекономіки через офіційний сайт

Нагадаємо, у 2025 році аграрії сподіваються на розширення програм співфінансування, підтримку з боку донорських організацій і зниження регуляторного тиску з боку держави. Це може стати основою для сталого розвитку сільських територій і створення нових робочих місць в АПК.