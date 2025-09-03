- Категорія
Компенсація 25% за агротехніку: фермерам виплатили понад 135 млн грн за липневими заявками
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української агротехніки та обладнання. У липні агровиробники подали 530 заявок на компенсацію майже тисячі одиниць техніки на суму понад 652 млн грн, з яких держава відшкодувала 135,9 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
25% компенсації за українську сільгосптехніку
"У липні аграрії подали заявки на часткову компенсацію вартості майже тисячі одиниць агротехніки та обладнання. В переліку покупок є продукція всіх 160 виробників-учасників програми. Програма стимулює додатковий попит для всіх підприємств: від великих заводів до ФОПів, які працюють легально та мають у своїй продукції не менше 60% української складової" , — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Серед придбаного обладнання — борони різних типів, устаткування для ферм, комплекти для крапельного зрошення, конвеєри, сівалки, зерносушарки, машини для розкидування зерна, вакуумні напівпричепи-цистерни та інша техніка.
У межах чинного етапу програми (грудень 2024 – липень 2025) агровиробники закупили 5 256 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 3,7 млрд грн (з ПДВ), з яких держава компенсувала 777,9 млн грн.
Про програму
Програма компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання спрямована на підтримку аграріїв та розвиток вітчизняного машинобудування. Вона передбачає часткове відшкодування вартості техніки з рівнем локалізації не менше 60%. Участь у програмі можуть брати агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Для отримання компенсації необхідно придбати техніку з офіційного переліку Мінекономіки та подати заявку через один із 34 уповноважених банків.
Програма діє відповідно до постанови КМУ №130 та є частиною політики "Зроблено в Україні", яка підтримує внутрішнє виробництво та створення робочих місць.
Станом на вересень у переліку – 13 997 технічних найменувань від 160 виробників.
Як працює програма:
- Агровиробник обирає техніку чи обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки.
- Здійснює покупку та подає заявку через один із 34 уповноважених банків.
- Виробники, які хочуть додати свою продукцію до переліку, подають заявку до Мінекономіки через офіційний сайт
Нагадаємо, у 2025 році аграрії сподіваються на розширення програм співфінансування, підтримку з боку донорських організацій і зниження регуляторного тиску з боку держави. Це може стати основою для сталого розвитку сільських територій і створення нових робочих місць в АПК.