Минэкономики приступило к приему заявок на компенсацию 15% и 25% стоимости украинской техники: детали

Министерство экономики начало прием заявок на компенсацию стоимости украинской техники в 2026 году. Государство возмещает 25% от стоимости сельхозтехники и 15% от стоимости промышленного оборудования через уполномоченные банки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы открываем прием заявок через банки на компенсацию 25% стоимости украинской сельхозтехники и 15% стоимости украинской промышленной техники. Это инструменты политики "Сделано в Украине", которые дают бизнесу, аграриям и КП возможность обновлять оборудование на прогнозируемых условиях", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

Компенсация стоимости сельхозтехники

На это направление в 2026 году выделено 1,8 млрд. грн. Основные условия:

размер возмещения - 25% от стоимости без НДС;

уровень локализации должен быть не менее 60% (для тракторов и комбайнов действуют специальные условия);

техника должна быть включена в официальный перечень Минэкономики, который насчитывает 14 425 позиций от 166 производителей;

агропроизводитель должен быть зарегистрирован в Государственном аграрном реестре (ДАР), приобрести технику через один из 34 уполномоченных банков и подать заявку после полной оплаты.

Компенсация стоимости промышленной и спецтехники

Для бизнеса и коммунальных предприятий в 2026 году предусмотрено 475 млн. грн. финансирования. Программа включает энергетическое, строительное, колесное и специальное оборудование.

размер возмещения – 15% от стоимости без НДС;

украинская составляющая в себестоимости продукции должна составлять не менее 40%.

В перечень входят 1 208 наименований, включая лифты, станки с ЧПУ, насосные установки и комплектующие для беспилотных систем. Покупка осуществляется через 29 уполномоченных банков, на которые впоследствии подается заявление с копией платежного документа и актом приема-передачи.

Результаты реализации программ

За два года обновленной программы поддержки аграриев 8,6 тыс. предприятий приобрели 13,7 тыс. единиц техники, а государство возместило почти 2,1 млрд грн. В промышленном секторе за два года действия программы 163 предприятия получили возмещение на сумму 112,4 млрд. грн.

Напомним, в декабре 2025 года Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в седьмой раз обновило перечень украинской сельскохозяйственной техники и оборудования, 25% стоимости которого (без НДС) компенсируется государством.