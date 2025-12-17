Компенсация 25% стоимости оборудования: обновленный список сельхозтехники от Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в седьмой раз в 2025 году обновило перечень украинской сельскохозяйственной техники и оборудования, 25% стоимости которого (без НДС) компенсируется государством.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Госкомпенсация на агротехнику

Впервые в программу госкомпенсации добавлена продукция пяти новых украинских производителей:

"Харьков Трактор Инжиниринг" (Харьковская обл.),

"Тирегод Украина" (Львовская обл.),

"Агрикон-Юг" (г. Львов),

"Вентиляторный завод Укрвентсистемы" (г. Харьков),

"Арпал" (Винницкая обл.).

Также расширен перечень продукции предприятий, уже участвующих в программе:

Компания "Весоизмерительные системы (г. Днепр) – 38 позиций;

Богуславская сельхозтехника (Киевская обл.) – 7 позиций;

Лозовский Ковальско-Механический завод (Харьковская обл.) – 2 позиции;

Агрокуб (г. Запорожье) – 11 позиций;

Ирригатор Украина (г. Одесса) – 9 позиций;

Велес-Агро ЛТД (г. Одесса) – 37 позиций;

Капиталпромресурс (г. Запорожье) – 3 позиции;

Черкассылеватормаш (г. Черкассы) – 62 позиции;

ОДО "Брацлав" (Винницкая обл.) - 2 позиции;

ЧП "ПК Технополь" (Кировоградская обл.) – 4 позиции;

ЧП "Белоцерковмаз" (Киевская обл.) – 2 позиции.

Таким образом, программа значительно расширила ассортимент продукции, которая подлежит 25% государственной компенсации, и охватывает еще больше украинских производителей.

Как пользоваться программой?

Чтобы воспользоваться государственной программой поддержки и получить 25% компенсации стоимости сельскохозяйственной техники или оборудования, агропроизводителю необходимо:

Выбрать поставщика из Перечня на сайте Минэкономики. Купить выбранную технику или оборудование. Подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы для получения компенсации.

Производители, желающие включить свою продукцию в Перечень, могут отправить заявку в Минэкономики по электронному адресу. Заявка подается в электронной форме с использованием электронной подписи или других средств идентификации, позволяющих подтвердить личность руководителя или уполномоченного лица.

Несколько дней назад Министерство экономики провело крупнейшее с начала года расширение перечня украинской промышленной техники, 15% стоимости которой (без НДС) компенсирует покупателям государство.