Компенсация 25% стоимости оборудования: обновленный список сельхозтехники от Минэкономики
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в седьмой раз в 2025 году обновило перечень украинской сельскохозяйственной техники и оборудования, 25% стоимости которого (без НДС) компенсируется государством.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Госкомпенсация на агротехнику
Впервые в программу госкомпенсации добавлена продукция пяти новых украинских производителей:
- "Харьков Трактор Инжиниринг" (Харьковская обл.),
- "Тирегод Украина" (Львовская обл.),
- "Агрикон-Юг" (г. Львов),
- "Вентиляторный завод Укрвентсистемы" (г. Харьков),
- "Арпал" (Винницкая обл.).
Также расширен перечень продукции предприятий, уже участвующих в программе:
- Компания "Весоизмерительные системы (г. Днепр) – 38 позиций;
- Богуславская сельхозтехника (Киевская обл.) – 7 позиций;
- Лозовский Ковальско-Механический завод (Харьковская обл.) – 2 позиции;
- Агрокуб (г. Запорожье) – 11 позиций;
- Ирригатор Украина (г. Одесса) – 9 позиций;
- Велес-Агро ЛТД (г. Одесса) – 37 позиций;
- Капиталпромресурс (г. Запорожье) – 3 позиции;
- Черкассылеватормаш (г. Черкассы) – 62 позиции;
- ОДО "Брацлав" (Винницкая обл.) - 2 позиции;
- ЧП "ПК Технополь" (Кировоградская обл.) – 4 позиции;
- ЧП "Белоцерковмаз" (Киевская обл.) – 2 позиции.
Таким образом, программа значительно расширила ассортимент продукции, которая подлежит 25% государственной компенсации, и охватывает еще больше украинских производителей.
Как пользоваться программой?
Чтобы воспользоваться государственной программой поддержки и получить 25% компенсации стоимости сельскохозяйственной техники или оборудования, агропроизводителю необходимо:
- Выбрать поставщика из Перечня на сайте Минэкономики.
- Купить выбранную технику или оборудование.
- Подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы для получения компенсации.
Производители, желающие включить свою продукцию в Перечень, могут отправить заявку в Минэкономики по электронному адресу. Заявка подается в электронной форме с использованием электронной подписи или других средств идентификации, позволяющих подтвердить личность руководителя или уполномоченного лица.
Несколько дней назад Министерство экономики провело крупнейшее с начала года расширение перечня украинской промышленной техники, 15% стоимости которой (без НДС) компенсирует покупателям государство.