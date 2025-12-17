Запланована подія 2

Компенсация 25% стоимости оборудования: обновленный список сельхозтехники от Минэкономики

поле, трактор
Минэкономики расширило список техники для компенсации государством / Freepik

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в седьмой раз в 2025 году обновило перечень украинской сельскохозяйственной техники и оборудования, 25% стоимости которого (без НДС) компенсируется государством.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Госкомпенсация на агротехнику

Впервые в программу госкомпенсации добавлена продукция пяти новых украинских производителей:

  • "Харьков Трактор Инжиниринг" (Харьковская обл.),
  • "Тирегод Украина" (Львовская обл.),
  • "Агрикон-Юг" (г. Львов),
  • "Вентиляторный завод Укрвентсистемы" (г. Харьков),
  • "Арпал" (Винницкая обл.).

Также расширен перечень продукции предприятий, уже участвующих в программе:

  • Компания "Весоизмерительные системы (г. Днепр) – 38 позиций;
  • Богуславская сельхозтехника (Киевская обл.) – 7 позиций;
  • Лозовский Ковальско-Механический завод (Харьковская обл.) – 2 позиции;
  • Агрокуб (г. Запорожье) – 11 позиций;
  • Ирригатор Украина (г. Одесса) – 9 позиций;
  • Велес-Агро ЛТД (г. Одесса) – 37 позиций;
  • Капиталпромресурс (г. Запорожье) – 3 позиции;
  • Черкассылеватормаш (г. Черкассы) – 62 позиции;
  • ОДО "Брацлав" (Винницкая обл.) - 2 позиции;
  • ЧП "ПК Технополь" (Кировоградская обл.) – 4 позиции;
  • ЧП "Белоцерковмаз" (Киевская обл.) – 2 позиции.

Таким образом, программа значительно расширила ассортимент продукции, которая подлежит 25% государственной компенсации, и охватывает еще больше украинских производителей.

Как пользоваться программой?

Чтобы воспользоваться государственной программой поддержки и получить 25% компенсации стоимости сельскохозяйственной техники или оборудования, агропроизводителю необходимо:

  1. Выбрать поставщика из Перечня на сайте Минэкономики.
  2. Купить выбранную технику или оборудование.
  3. Подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы для получения компенсации.

Производители, желающие включить свою продукцию в Перечень, могут отправить заявку в Минэкономики по электронному адресу. Заявка подается в электронной форме с использованием электронной подписи или других средств идентификации, позволяющих подтвердить личность руководителя или уполномоченного лица.

Несколько дней назад Министерство экономики провело крупнейшее с начала года расширение перечня украинской промышленной техники, 15% стоимости которой (без НДС) компенсирует покупателям государство.

Автор:
Ольга Опенько
