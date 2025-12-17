Компенсація 25% вартості обладнання: оновлений список сільгосптехніки від Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства всьоме у 2025 році оновило перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості якого (без ПДВ) компенсується державою.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Держкомпенсація на агротехніку

Вперше до програми держкомпенсації додано продукцію п’яти нових українських виробників:

"Харків Трактор Інжиніринг" (Харківська обл.),

"Тирегод Україна" (Львівська обл.),

"Агрікон-Південь" (м. Львів),

"Вентиляторний завод Укрвентсистеми" (м. Харків),

"Арпал" (Вінницька обл.).

Також розширено перелік продукції підприємств, які вже беруть участь у програмі:

Компанія "Ваговимірювальні системи (м. Дніпро) – 38 позицій;

Богуславська сільгосптехніка (Київська обл.) – 7 позицій;

Лозівський Ковальсько-Механічний завод (Харківська обл.) – 2 позиції;

Агрокуб (м. Запоріжжя) – 11 позицій;

Іррігатор Україна (м. Одеса) – 9 позицій;

Велес-Агро ЛТД (м. Одеса) – 37 позицій;

Капіталпромресурс (м. Запоріжжя) – 3 позиції;

Черкасиелеватормаш (м. Черкаси) – 62 позиції;

ТДВ "Брацлав" (Вінницька обл.) – 2 позиції;

ПП "ВК Технополь" (Кіровоградська обл.) – 4 позиції;

ПП "Білоцерківмаз" (Київська обл.) – 2 позиції.

Таким чином, програма значно розширила асортимент продукції, яка підлягає 25%-й державній компенсації, та охоплює ще більше українських виробників.

Як скористатися програмою?

Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості сільськогосподарської техніки чи обладнання, агровиробнику необхідно:

Обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки. Придбати обрану техніку або обладнання. Подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи для отримання компенсації.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до Переліку, можуть надіслати заявку до Мінекономіки на електронну адресу. Заявка подається в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють підтвердити особу керівника або уповноваженої особи.

Додамо, кілька днів тому Міністерство економіки провело найбільше з початку року розширення переліку української промислової техніки, 15% вартості якої (без ПДВ) компенсує покупцям держава.