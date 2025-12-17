Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Компенсація 25% вартості обладнання: оновлений список сільгосптехніки від Мінекономіки

поле, трактор
Мінекономіки розширило перелік техніки для компенсації державою / Freepik

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства всьоме у 2025 році оновило перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості якого (без ПДВ) компенсується державою. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Держкомпенсація на агротехніку

Вперше до програми держкомпенсації додано продукцію п’яти нових українських виробників:

  • "Харків Трактор Інжиніринг" (Харківська обл.),
  • "Тирегод Україна" (Львівська обл.),
  • "Агрікон-Південь" (м. Львів),
  • "Вентиляторний завод Укрвентсистеми" (м. Харків),
  • "Арпал" (Вінницька обл.).

Також розширено перелік продукції підприємств, які вже беруть участь у програмі:

  • Компанія "Ваговимірювальні системи (м. Дніпро) – 38 позицій;
  • Богуславська сільгосптехніка (Київська обл.) – 7 позицій;
  • Лозівський Ковальсько-Механічний завод (Харківська обл.) – 2 позиції;
  • Агрокуб (м. Запоріжжя) – 11 позицій;
  • Іррігатор Україна (м. Одеса) – 9 позицій;
  • Велес-Агро ЛТД (м. Одеса) – 37 позицій;
  • Капіталпромресурс (м. Запоріжжя) – 3 позиції;
  • Черкасиелеватормаш (м. Черкаси) – 62 позиції;
  • ТДВ "Брацлав" (Вінницька обл.) – 2 позиції;
  • ПП "ВК Технополь" (Кіровоградська обл.) – 4 позиції;
  • ПП "Білоцерківмаз" (Київська обл.) – 2 позиції.

Таким чином, програма значно розширила асортимент продукції, яка підлягає 25%-й державній компенсації, та охоплює ще більше українських виробників.

Як скористатися програмою? 

Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості сільськогосподарської техніки чи обладнання, агровиробнику необхідно:

  1. Обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки.
  2. Придбати обрану техніку або обладнання.
  3. Подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи для отримання компенсації.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до Переліку, можуть надіслати заявку до Мінекономіки на електронну адресу. Заявка подається в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють підтвердити особу керівника або уповноваженої особи.

Додамо, кілька днів тому Міністерство економіки провело найбільше з початку року розширення переліку української промислової техніки, 15% вартості якої (без ПДВ) компенсує покупцям держава.

Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Івент