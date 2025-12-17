- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Компенсація 25% вартості обладнання: оновлений список сільгосптехніки від Мінекономіки
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства всьоме у 2025 році оновило перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості якого (без ПДВ) компенсується державою.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Держкомпенсація на агротехніку
Вперше до програми держкомпенсації додано продукцію п’яти нових українських виробників:
- "Харків Трактор Інжиніринг" (Харківська обл.),
- "Тирегод Україна" (Львівська обл.),
- "Агрікон-Південь" (м. Львів),
- "Вентиляторний завод Укрвентсистеми" (м. Харків),
- "Арпал" (Вінницька обл.).
Також розширено перелік продукції підприємств, які вже беруть участь у програмі:
- Компанія "Ваговимірювальні системи (м. Дніпро) – 38 позицій;
- Богуславська сільгосптехніка (Київська обл.) – 7 позицій;
- Лозівський Ковальсько-Механічний завод (Харківська обл.) – 2 позиції;
- Агрокуб (м. Запоріжжя) – 11 позицій;
- Іррігатор Україна (м. Одеса) – 9 позицій;
- Велес-Агро ЛТД (м. Одеса) – 37 позицій;
- Капіталпромресурс (м. Запоріжжя) – 3 позиції;
- Черкасиелеватормаш (м. Черкаси) – 62 позиції;
- ТДВ "Брацлав" (Вінницька обл.) – 2 позиції;
- ПП "ВК Технополь" (Кіровоградська обл.) – 4 позиції;
- ПП "Білоцерківмаз" (Київська обл.) – 2 позиції.
Таким чином, програма значно розширила асортимент продукції, яка підлягає 25%-й державній компенсації, та охоплює ще більше українських виробників.
Як скористатися програмою?
Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості сільськогосподарської техніки чи обладнання, агровиробнику необхідно:
- Обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки.
- Придбати обрану техніку або обладнання.
- Подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи для отримання компенсації.
Виробники, які бажають включити свою продукцію до Переліку, можуть надіслати заявку до Мінекономіки на електронну адресу. Заявка подається в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють підтвердити особу керівника або уповноваженої особи.
Додамо, кілька днів тому Міністерство економіки провело найбільше з початку року розширення переліку української промислової техніки, 15% вартості якої (без ПДВ) компенсує покупцям держава.