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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Западную Украину

УЗ
Фото: пресс-служба УЗ

АО "Укрзализныця" на период школьных весенних каникул назначает дополнительные рейсы на наиболее востребованные направления.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныця".

По стране поедут семь дополнительных поездов

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов из Киева, Харькова и Днепра на Западную Украину.

Так, поезд №159/160 Киев-Трускавец будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца поезд будет отправляться в ту же дату в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Поезд №191/192 Киев-Львов будет отправляться из Киева 24 марта в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21. Со Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

Поезд №255/256 Киев — Рахов курсирует через день по парным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 7:50. В обратном направлении, из Рахова, поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.

Поезд №192 Львов-Киев отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.

Поезд №195 Киев-Ивано-Франковск отправится из Киева 17 марта в 7:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18. Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19.25 отправится поезд №91, который прибудет в столицу в 6.19.

Поезд №201/202 Харьков — Ворохта отправляется из Харькова через день по парным в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

Поезд №203/204 Днепр — Ворохта отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по парным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.

"Кроме того, прогнозируя будущий спрос, уже сейчас "Укрзалізниця" выделила около 30 дополнительных вагонов под групповые детские перевозки в марте", - подчеркнули в УЗ.

Там напомнили, что заявки на групповые перевозки принимаются за 35 дней до отправки поезда по ссылке.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Автор:
Светлана Манько