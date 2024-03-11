"Укрзализныця" будет продавать билеты в две европейские страны онлайн

18 марта АО "Укрзализныця" начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме. На первом этапе онлайн-билеты будут доступны в сообщении Украина – Австрия и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что приобрести билеты можно будет через приложение "Укрзализныци", а для прямого поезда Киев - Вена понадобится верификация аккаунта через Дія. Подпись.

"На втором этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении Украина — Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена", - отмечают в УЗ.

Там добавляют, что прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже.

"Укрзализныця" временно приостанавливает продажу билетов через кассы

Кроме того, для приготовлений к продаже билетов онлайн "Укрзализныця" 12 марта временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев - Вена - Киев на даты отправления, начиная с 18 марта.

Ограничение будет продолжаться непосредственно до открытия онлайн-продаж, то есть 18 марта продажи билетов возобновятся на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне.

Как сообщают в "Укрзализныце", временное ограничение не коснется поезда Чоп - Вена - Чоп.

"По состоянию на данный момент, билеты на поезд Чоп - Вена и обратно доступны фактически на все даты", - подчеркивают в УЗ.

Напомним, новый прямой поезд №143/146 Вена — Чоп — Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует по составу из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

"Шаг за шагом оцифровываем наши сервисы и делаем их удобными для клиентов. После длительной и непростой работы нам удалось достичь договоренностей с Венгрией и Австрией по онлайн-продаже билетов на поезда. После реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступными онлайн и пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Он добавил, что, как продемонстрировал опыт на маршруте Киев – Варшава, это достаточно мощный предохранитель от перекупов.

Для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через Дію. Подпись.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.