"Укрзалізниця" продаватиме квитки до двох європейських країн онлайн

18 березня АТ "Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна - Австрія та зворотно.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що придбати квитки можна буде через застосунок "Укрзалізниці", а для прямого поїзда Київ - Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.

"На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень", - зауважують в УЗ.

Там додають, що прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє продаж квитків через каси

Крім того, для приготувань до продажу квитків онлайн "Укрзалізниця" 12 березня тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня.

Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів, тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні.

Як повідомляють в "Укрзалізниці", тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп.

"Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп — Відень та зворотно доступні фактично на всі дати", - підкреслюють в УЗ.

Нагадаємо, новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

"Крок за кроком оцифровуємо наші сервіси та робимо їх зручними для клієнтів. Після тривалої та непростої роботи нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди. Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож" - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Він додав, що, як продемонстрував досвід на маршруті Київ - Варшава, це досить потужний запобіжник від перекупів.

Зауважимо, задля боротьби з перекупниками квитківзастосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”. Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через Дію.Підпис.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.